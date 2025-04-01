快訊

緬甸震災怕被軍政府利用？國際捐助有哪些途徑

肯德基「咔啦雞腿堡買1送1」！漢堡王優惠券現省3155元

為何基本款iPad不支援AI？銷售數據揭原因：高階型號處境尷尬

聽新聞
0:00 / 0:00

扯！8旬重聽翁涉酒駕逆向上國道 擦撞1車又害1車撞護欄

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

國道1號南向苗栗頭屋路段前夜發生一起轎車逆向誤闖國道事故，不僅擦撞1輛轎車，還導致1輛閃避轎車撞上護欄，警方封閉全線車道攔停時，高齡85歲彭姓駕駛肇事後稱重聽，酒測還有酒精反應，被依公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

據了解，4月30日凌晨4時左右，國道二隊警方獲報國1南向苗栗頭屋路段內線車道有1轎車逆向行駛，沿途先擦撞由顏女（20歲）所駕駛轎車，隨後又造成高女（58歲）駕駛轎車因緊急閃避而失控擦撞內側護欄。

當時有熱心民眾在臉書「重機車友／全區路況」開直播，提醒路過駕駛當心；警方在南向125公里處封閉全線車道攔停，肇事的彭姓老翁遭警方拉出車外時，神情還顯得茫然，不知自己已逆向行駛肇事，且對於警員詢問完全無法對答，一直稱說「我重聽，聽不到」，令人錯愕。

有眼尖網友發現逆向轎車老舊，疑因未開冷氣導致前擋玻璃一片霧茫茫，左後照鏡還沒鏡片，直呼「這樣也能開！」；有人則痛批「真正移動神主牌，順便抓交替？可不可以出來害人？」、「這位長輩再開車，真不適合了。」

警方表示，全案造成高女1人受輕傷，另彭男酒測值為0.22毫克，其餘各車駕駛人酒測值均為0；初步研判彭翁可能是從苗栗公館交流道誤闖南向車道後一路北上，後續依違反道交條例舉發彭翁3萬元以上、12萬元以下罰鍰並吊扣汽車牌照2年外，並依涉嫌公共危險罪移送苗栗地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

彭姓老翁駕駛轎車逆向上國道因與顏女車輛發生擦撞，造成前保桿損壞，但他仍一路繼續逆向行駛，最後遭警方攔停。圖／警方提供
彭姓老翁駕駛轎車逆向上國道因與顏女車輛發生擦撞，造成前保桿損壞，但他仍一路繼續逆向行駛，最後遭警方攔停。圖／警方提供
彭姓老翁在現場神情茫然，還不知自己逆向行駛肇事，一直稱說「我重聽，聽不到」，令人錯愕。圖／翻攝臉書「重機車友／全區路況」
彭姓老翁在現場神情茫然，還不知自己逆向行駛肇事，一直稱說「我重聽，聽不到」，令人錯愕。圖／翻攝臉書「重機車友／全區路況」

國道 車道 逆向

延伸閱讀

影／高雄小黃運將酒駕載客 下國道後與轎車出車禍

影／馬利籍男信義商圈酒駕逆向騎車 拒捕反抗員警受傷

影／不滿停車出入被擋 火爆男連撞2車恐賠大了

左轉轎車直接開…行人得禮讓轎車先行 他PO網：台南交通日常

相關新聞

金門首例！詐騙集團誘騙當地人當車手 檢方依法提公訴

金門地檢署日前破獲一起跨海詐騙案件，詐欺集團為躲避台灣本島警方查緝，透過金門在地人牽線，招募當地民眾充當詐欺車手，並成功...

影／不滿停車出入被擋 火爆男連撞2車恐賠大了

駕駛Land Rover進口休旅車的26歲黃姓男子，昨天下午在彰化市曉陽路一處停車場，因不滿一輛豐田轎車擋到出入，憤而將...

影／台中夫妻飯店辦「性別趴」...薆悅酒店頂樓放煙火要罰

台中市一對夫妻入住北區薆悅酒店，昨天下午找來十多名朋友，一起辦「性別趴」，要猜孕妻肚內胎兒的性別，一行人在飯店頂樓施放煙...

影／欲投資300萬元黃金遭阻 8旬翁：少賺千萬我要跳海

詐騙猖獗，陳姓老翁近日疑遭假投資詐騙，赴台銀三重分行準備購買300萬元等值黃金做投資，行員、員警關懷提問時，陳翁稱「今天...

桃園恍神男駕砂石車撞電桿 嚴重衝撞現在一片狼籍

36歲的廖姓男子今上午8時30分許，駕駛砂石車沿桃園市中壢區吉林路直行時（往中園路方向），疑似恍神不慎撞上吉林路與北園路...

影／高雄轎車突起火 停車場竄濃煙

高雄市小港區華仁路某停車場，今天上午發生汽車火警。陳姓男子駕駛轎車發覺引擎室冒煙，趕緊開進停車場報案求救，消防隊到場發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。