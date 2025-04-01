扯！8旬重聽翁涉酒駕逆向上國道 擦撞1車又害1車撞護欄

國道1號南向苗栗頭屋路段前夜發生一起轎車逆向誤闖國道事故，不僅擦撞1輛轎車，還導致1輛閃避轎車撞上護欄，警方封閉全線車道攔停時，高齡85歲彭姓駕駛肇事後稱重聽，酒測還有酒精反應，被依公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

據了解，4月30日凌晨4時左右，國道二隊警方獲報國1南向苗栗頭屋路段內線車道有1轎車逆向行駛，沿途先擦撞由顏女（20歲）所駕駛轎車，隨後又造成高女（58歲）駕駛轎車因緊急閃避而失控擦撞內側護欄。

當時有熱心民眾在臉書「重機車友／全區路況」開直播，提醒路過駕駛當心；警方在南向125公里處封閉全線車道攔停，肇事的彭姓老翁遭警方拉出車外時，神情還顯得茫然，不知自己已逆向行駛肇事，且對於警員詢問完全無法對答，一直稱說「我重聽，聽不到」，令人錯愕。

有眼尖網友發現逆向轎車老舊，疑因未開冷氣導致前擋玻璃一片霧茫茫，左後照鏡還沒鏡片，直呼「這樣也能開！」；有人則痛批「真正移動神主牌，順便抓交替？可不可以出來害人？」、「這位長輩再開車，真不適合了。」

警方表示，全案造成高女1人受輕傷，另彭男酒測值為0.22毫克，其餘各車駕駛人酒測值均為0；初步研判彭翁可能是從苗栗公館交流道誤闖南向車道後一路北上，後續依違反道交條例舉發彭翁3萬元以上、12萬元以下罰鍰並吊扣汽車牌照2年外，並依涉嫌公共危險罪移送苗栗地檢署偵辦。