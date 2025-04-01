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金門首例！詐騙集團誘騙當地人當車手 檢方依法提公訴

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門地檢署日前破獲一起跨海詐騙案件，詐欺集團為躲避台灣本島警方查緝，透過金門在地人牽線，招募當地民眾充當詐欺車手，並成功詐騙 80 萬元，不過，其中一名車手因良心不安，主動向警方自首，警方隨即展開調查，最終將詐欺集團成員逮捕，並依法提起公訴。

金門地檢署今天表示，詐欺集團近來因台灣警方嚴打詐騙，車手來源受限，遂將目標轉向離島地區，此次案件中，周姓男子在台灣本島擔任「車手頭」，由於當地車手不易招募，於是前往金門旅遊，並透過當地童姓友人介紹，認識住在東半島的陳姓與黃姓男子。

去年 12 月 14 日晚間，周男與陳男等人在金門金沙鎮某住處，允諾每日 2 萬元的報酬，成功說服黃姓男子擔任車手，隨後，黃男在陳男的安排下，搭機前往台灣本島執行詐欺任務。

該詐欺集團先以 LINE 假冒投資公司人員，向被害人謊稱可透過「東元國際投資有限公司」與「新陳投資股份有限公司」進行股票投資，保證獲利，進而誘騙被害人交付現金。

去年 12 月 16 日上午 8 時許，黃男在桃園市一間咖啡店內，假扮「東元公司」人員李鳴勳，持偽造的工作證、契約書及存款憑證，成功騙取被害人 30 萬元，隨後，黃男依指示將現金交給周男，獲取 3千元報酬；同日 11 時許，黃男又在新北市新店區，假冒「新陳公司」人員，再次用相同手法，騙取另一名被害人 50 萬元，並獲得 5千元報酬，兩名被害人均為台灣居民，目前尚未發現有金門當地民眾受害。

黃男事後因內心不安，決定向金門警方自首，並供出整起犯罪過程，金門地檢署隨即指揮金門縣警察局金湖分局及新北市警方展開行動，先後在金門與台灣本島執行拘提與搜索，最終逮捕周男、陳男及童男3人，法院裁定羈押。

檢方依「組織犯罪防制條例」、「刑法詐欺罪」、「偽造文書罪」及「洗錢防制法」等罪名起訴四名嫌犯，並建請法院判處主嫌童男最高 4 年有期徒刑，陳男 1 年 8 個月，周男 1 年 10 個月，黃男 1 年 6 個月。

金門地檢署呼籲，投資理財資訊務必再三查證，切勿輕信來路不明的投資機會，以免落入詐騙陷阱。檢方強調，對於類似詐欺案件，將全力訴追，絕不寬貸，以維護民眾財產安全。

金門地檢署指出，近期破獲一起跨海詐騙案件，詐欺集團為躲避台灣本島警方查緝，透過金門在地人牽線，招募當地民眾充當詐欺車手，檢方依法提起公訴。記者蔡家蓁／攝影
金門地檢署指出，近期破獲一起跨海詐騙案件，詐欺集團為躲避台灣本島警方查緝，透過金門在地人牽線，招募當地民眾充當詐欺車手，檢方依法提起公訴。記者蔡家蓁／攝影

詐欺 車手 金門

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