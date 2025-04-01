影／高雄小黃運將酒駕載客 下國道後與轎車出車禍
高雄計程車司機鍾姓男子今天載客，下高速公路匝道後，與婦人駕駛的轎車擦撞。警方到場對鍾姓司機酒測，竟發現他涉嫌酒駕，將他依公共危險罪嫌移送法辦。
警方了解，今天凌晨5時許，鍾姓男子（59歲）駕駛計程車，後座載1名乘客，由國道1號中正路匝道下開下西側便道，穿過苓雅區中正一路在便道上，與準備上另處匝道的陳姓婦人（62歲）的轎車，在匝道口出車禍。鍾姓司機與男乘客輕微擦傷未送醫，陳婦無受傷。
苓雅警分局員警據報到場處理，對雙方酒測，陳婦無酒精反應，但鍾姓計程車司機經測出呼氣酒測值0.45毫克。
警方調閱相關監錄系統畫面，初步了解，是雙方變換車道未保持安全距離肇事。
警方詢問鍾姓司機後，依公共危險罪嫌移送法辦，另依違反道路交通管理處罰條例開單舉發，並吊扣計程車牌照2年。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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