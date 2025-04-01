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影／馬利籍男信義商圈酒駕逆向騎車 拒捕反抗員警受傷

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

馬利籍男子TIDIANE在台北市酒後騎機車逆向行駛，遇警方攔查逃離，棄車反抗被逮，造成員警擦挫傷，警方查出酒測值每公升0.64毫克，且逾期居留，依公共危險、妨害公務罪及入出國及移民法移送。

警方調查，上月23日凌晨4時許，23歲馬利籍男子TIDIANE騎機車逆向行駛北市松高路巷道，被信義警分局三張犂派出所員警攔查，他加速駛離，員警呼叫支援，吳興街派出所員警發現追捕，他棄車逃跑被壓制，反抗造成員警手部、雙膝擦挫傷。

員警聞到濃厚酒味，實施酒精檢測發現酒測值0.64，他不願表明身分，且未攜帶證件，被帶至移民署專勤隊查出身分，已逾期居留，警詢後移送台北地檢署及移民署。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

馬利籍男子TIDIANE在台北市酒後騎機車逆向行駛，遇警方攔查逃離，棄車反抗被逮。記者李奕昕／翻攝
馬利籍男子TIDIANE在台北市酒後騎機車逆向行駛，遇警方攔查逃離，棄車反抗被逮。記者李奕昕／翻攝

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