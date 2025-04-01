新竹男健身房浴池忽然昏厥 消防員即刻救援鬼門關拉回

一名男子上月在新竹市一間連鎖健身房運動，在浴池放鬆時忽然失去意識，消防人員獲報，立刻遠端指導健身房員工將患者拉起並CPR，同時派員趕往現場，此時該男子已無生命跡象，所幸經消防員急救並施打腎上腺素，及時送醫，才成功挽回生命，目前已康復出院。因處置得宜，消防局長李世恭事後也頒發獎狀及獎勵金予出勤的消防員，感謝他們成功挽回患者的寶貴生命。

消防局表示，消防人員到場時，該男子已無呼吸、無脈搏，據現場民眾描述，該男子當時正躺臥在浴池內，健身房員工發現情況異常，立即將其拉起，並開始進行心肺復甦術（CPR）及使用現場設置的自動體外心臟去顫器（AED）。

消防人員抵達後，立即接手並展開急救處置，迅速展開專業急救，包括持續高品質CPR、使用AED進行電擊、建立骨針（IO）通路並施打腎上腺素（Epinephrine）等。

經消防員急救，該男子的生命徵象逐漸好轉，離開現場前已恢復躁動與呻吟，並且頸動脈和橈動脈均可觸及脈搏，成功恢復自發性循環（ROSC）。為確保患者後續狀況穩定，消防人員在救護車上繼續提供氧氣，持續監測生命徵象並執行心電圖（EKG）檢查。離場前，消防人員還實施復甦後照護措施，將患者的狀況穩定後送往醫院進行進一步治療。

消防局表示，當119派遣員在受理報案時評估為特殊、危急或OHCA（到院前心肺功能停止）個案，會立即通報分隊出動第三位救護員隨車出勤或派遣第二輛救護車，並優先派遣高級救護技術員（EMT-P），以便及早對病患施行高級心臟救命術，提升現場急救處置能力。

另外，每年也會定期召開的醫療指導醫師會議，進一步加強消防局在到院前的緊急救護工作，並促進與各責任醫院在到院後的醫療處置間的緊密配合，確保病患能獲得最好的服務。