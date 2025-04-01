高雄幫派分子假「國庫局」騙人 陸籍配偶失金230萬

高雄市三民區幫派分子簡姓男子與朋友宋姓男子，涉嫌組織詐騙車手團，指揮旗下車手，利用「國庫局」名義向受騙人取款。警方連月查緝19人到案，依組織犯罪防制條例等罪嫌移送法辦。

據了解，簡姓男子（22歲）是高雄市三民區「新鼎金幫」成員，去年

刑事局電信偵查大隊第三隊發現他涉嫌組織詐騙車手團，今年1月8日在高雄市三民區他住處逮捕他，連月並在高雄市三民、楠梓區及彰化縣，拘捕涉案的宋姓男子（22歲）和另17名集團車手。

刑事局電信偵查大隊第三隊今天表示，詐騙集團利用投資公司名義，引導被害人下載假投資平台APP，誘騙交款操作股票交易，偽造「國庫局」名稱及工作證或出勤卡令受騙人信以為真。

1名受騙人巫姓女子是大陸籍配偶，去年11月至12月，誤入詐騙集團投資陷阱，被騙走230萬元，其中100萬元就是簡姓男子涉嫌指揮旗下車手去拿錢。