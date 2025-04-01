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高雄幫派分子假「國庫局」騙人 陸籍配偶失金230萬

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市三民區幫派分子簡姓男子與朋友宋姓男子，涉嫌組織詐騙車手團，指揮旗下車手，利用「國庫局」名義向受騙人取款。警方連月查緝19人到案，依組織犯罪防制條例等罪嫌移送法辦。

據了解，簡姓男子（22歲）是高雄市三民區「新鼎金幫」成員，去年

刑事局電信偵查大隊第三隊發現他涉嫌組織詐騙車手團，今年1月8日在高雄市三民區他住處逮捕他，連月並在高雄市三民、楠梓區及彰化縣，拘捕涉案的宋姓男子（22歲）和另17名集團車手。

刑事局電信偵查大隊第三隊今天表示，詐騙集團利用投資公司名義，引導被害人下載假投資平台APP，誘騙交款操作股票交易，偽造「國庫局」名稱及工作證或出勤卡令受騙人信以為真。

1名受騙人巫姓女子是大陸籍配偶，去年11月至12月，誤入詐騙集團投資陷阱，被騙走230萬元，其中100萬元就是簡姓男子涉嫌指揮旗下車手去拿錢。

警方連月在高雄市簡姓男子等人的據點，查扣現金23萬多元、奧迪及BMW共3輛轎車、手機、筆記型電腦、平板電腦、人頭帳戶金融卡及K他命毒品665克，將他們依組織犯罪防制條例、詐欺及洗錢防制法罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦，簡、宋2人經檢方聲押獲准，另17人獲3萬至10萬元交保。

高雄幫派分子組車手團，假「國庫局」騙錢，警方查扣相關贓物。記者林保光／翻攝
高雄幫派分子組車手團，假「國庫局」騙錢，警方查扣相關贓物。記者林保光／翻攝
高雄幫派分子組車手團，假「國庫局」騙錢，警方查扣他們使用的名片。記者林保光／翻攝
高雄幫派分子組車手團，假「國庫局」騙錢，警方查扣他們使用的名片。記者林保光／翻攝

詐騙集團 車手 高雄市

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