影／不滿停車出入被擋 火爆男連撞2車恐賠大了

駕駛Land Rover進口休旅車的26歲黃姓男子，昨天下午在彰化市曉陽路一處停車場，因不滿一輛豐田轎車擋到出入，憤而將其撞開，並波及另一輛特斯拉轎車，黃男還再倒車再撞豐田轎車洩憤，3車都受損。彰化警分局據報處理，被撞兩車車主都對黃男提毀損告訴，黃則告豐田轎車葉姓車主涉嫌強制罪。

警方調查，黃姓男子昨天下午開著價值約300萬元的Land Rover進口休旅車，停進彰化市曉陽路一處停車場停近內側的停車位，但到下午3時38分許，要取車開出停車位時，發現停車格前停有一輛豐田轎車，由於豐田轎車不是停在車格內擋住出入，黃男無法將車開出。

警方指出，黃男當時即將豐田轎車猛力撞開，並波及停在豐田轎車旁一輛要價二、三百萬元的特斯拉租賃轎車，黃男將車開出後，又再倒車撞擊豐田轎車車頭。

警方表示，此件糾紛造成3車均受損，其中Land Rover左前方大燈、左前保險桿及後方車尾有多處破損，豐田轎車左後車身及車尾有多處毀損，特斯拉則是左側車身有多處擦凹痕。

彰化警分局中正派出所受理報案，警方指出，3車所涉停車糾紛是在停車場內，就算未停車場規定停車，仍無法依道路交通管理處條例裁罰，不過，豐田轎車葉姓車主、特斯拉黃姓車主均對Land Rover黃姓車主提出毀損告訴。