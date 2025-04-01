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影／台中夫妻飯店辦「性別趴」...薆悅酒店頂樓放煙火要罰

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一對夫妻入住北區薆悅酒店，昨天下午找來十多名朋友，一起辦「性別趴」，要猜孕妻肚內胎兒的性別，一行人在飯店頂樓施放煙火，附近民眾看到酒店頂樓冒出白煙後報案，警消大陣仗到場後，才發現是虛驚一場，消防局認定違規將開罰，最高可罰15萬元。

台中市消防局在昨天下午3時許獲報，位於北區五權路的薆悅酒店5樓有聽到「爆炸音」，另外頂樓有冒出白色、藍色煙霧，狀況不明。

消防局派遣中區及中港分隊，出動6車13人出勤，警消到場發現，現場是一對年輕夫妻找來十多名朋友要開「性別派對」，要猜懷孕妻子肚內胎兒的性別，還在酒店頂樓施放煙火慶祝。

警方認定，涉案夫妻未未依產品使用說明施放爆竹煙火，已違反台中市爆竹煙火施放管制自治條例第6條、爆竹煙火管理條例第17條規定，將依爆竹煙火管理條例第29條第1項規定處，以3萬元以上15萬元以下罰鍰。

台中市一對年輕夫妻昨天在薆悅酒店辦派對，涉在頂樓施放煙火，消防局依法告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市一對年輕夫妻昨天在薆悅酒店辦派對，涉在頂樓施放煙火，消防局依法告發。記者陳宏睿／翻攝

性別 酒店 頂樓

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