影／台中夫妻飯店辦「性別趴」...薆悅酒店頂樓放煙火要罰

台中市一對夫妻入住北區薆悅酒店，昨天下午找來十多名朋友，一起辦「性別趴」，要猜孕妻肚內胎兒的性別，一行人在飯店頂樓施放煙火，附近民眾看到酒店頂樓冒出白煙後報案，警消大陣仗到場後，才發現是虛驚一場，消防局認定違規將開罰，最高可罰15萬元。

台中市消防局在昨天下午3時許獲報，位於北區五權路的薆悅酒店5樓有聽到「爆炸音」，另外頂樓有冒出白色、藍色煙霧，狀況不明。

消防局派遣中區及中港分隊，出動6車13人出勤，警消到場發現，現場是一對年輕夫妻找來十多名朋友要開「性別派對」，要猜懷孕妻子肚內胎兒的性別，還在酒店頂樓施放煙火慶祝。