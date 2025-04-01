影／欲投資300萬元黃金遭阻 8旬翁：少賺千萬我要跳海

詐騙猖獗，陳姓老翁近日疑遭假投資詐騙，赴台銀三重分行準備購買300萬元等值黃金做投資，行員、員警關懷提問時，陳翁稱「今天不讓我買黃金，會害我少賺1200萬」，揚言「要去跳海」，員警提議聯繫陳翁兒子，並以多個詐騙案例勸說，陳翁才打消念頭，保住百萬積蓄。

警方調查，80歲陳姓男子3月27日上午到台銀三重分行準備購買300萬元等值黃金，行員見其巨額消費，展開關懷提問，陳男稱買黃金是要用來做投資，行員進一步詢問細節，陳男堅稱自己頭腦清楚、不曾被騙，並稱「你們今天不讓我買黃金，會害我少賺1200萬元」，並揚言「要去跳海」。

由於陳男日前曾到台銀台北市某分行買黃金遭阻，當時行員已註記陳男可能受騙，陳男到台銀三重分行再度嘗試買黃金時，政風人員恰好在場，立即發現陳男註記，旋即通報警方介入協處。

駐守台銀各分行的保安第七總隊員警獲悉後介入，陳男稱已與兒子談妥，將股票販售獲利後，全部拿來買黃金投資，員警提議致電陳男兒子查證，對方馬上在電話中向員警表示，陳男近來透過網路接觸陌生網友，疑遭投資詐騙，家人苦勸不聽，也並未與陳男談妥要買黃金，對於投資標的及網友身分，陳男始終保密到家。

員警還發現，陳男未帶手機出門，在便條紙上留下兒子手機電話號碼，由員警撥打電話才連繫上兒子，研判是詐團規避查緝新招，近來已多個詐欺被害人被要求不帶手機出門，以避免相關對話紀錄在警方面前曝光。