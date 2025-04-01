快訊

緬甸震災怕被軍政府利用？國際捐助有哪些途徑

肯德基「咔啦雞腿堡買1送1」！漢堡王優惠券現省3155元

為何基本款iPad不支援AI？銷售數據揭原因：高階型號處境尷尬

聽新聞
0:00 / 0:00

影／欲投資300萬元黃金遭阻 8旬翁：少賺千萬我要跳海

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

詐騙猖獗，陳姓老翁近日疑遭假投資詐騙，赴台銀三重分行準備購買300萬元等值黃金做投資，行員、員警關懷提問時，陳翁稱「今天不讓我買黃金，會害我少賺1200萬」，揚言「要去跳海」，員警提議聯繫陳翁兒子，並以多個詐騙案例勸說，陳翁才打消念頭，保住百萬積蓄。

警方調查，80歲陳姓男子3月27日上午到台銀三重分行準備購買300萬元等值黃金，行員見其巨額消費，展開關懷提問，陳男稱買黃金是要用來做投資，行員進一步詢問細節，陳男堅稱自己頭腦清楚、不曾被騙，並稱「你們今天不讓我買黃金，會害我少賺1200萬元」，並揚言「要去跳海」。

由於陳男日前曾到台銀台北市某分行買黃金遭阻，當時行員已註記陳男可能受騙，陳男到台銀三重分行再度嘗試買黃金時，政風人員恰好在場，立即發現陳男註記，旋即通報警方介入協處。

駐守台銀各分行的保安第七總隊員警獲悉後介入，陳男稱已與兒子談妥，將股票販售獲利後，全部拿來買黃金投資，員警提議致電陳男兒子查證，對方馬上在電話中向員警表示，陳男近來透過網路接觸陌生網友，疑遭投資詐騙，家人苦勸不聽，也並未與陳男談妥要買黃金，對於投資標的及網友身分，陳男始終保密到家。

員警還發現，陳男未帶手機出門，在便條紙上留下兒子手機電話號碼，由員警撥打電話才連繫上兒子，研判是詐團規避查緝新招，近來已多個詐欺被害人被要求不帶手機出門，以避免相關對話紀錄在警方面前曝光。

員警、行員當天列舉諸多詐騙案例，在銀行進行1個多小時的馬拉松式勸阻，陳男最終放棄購買黃金，保住300萬元積蓄。警方呼籲，近來常有詐騙集團利用黃金居高價位，可投資高獲利等話術詐騙民眾，民眾做任何投資前要多方查證，並透過合法管道投資，以免遭詐騙。

陳男欲將退休金及股票利潤全數拿來買黃金。記者李隆揆／翻攝
陳男欲將退休金及股票利潤全數拿來買黃金。記者李隆揆／翻攝
詐騙猖獗，陳姓老翁近日疑遭假投資詐騙，赴台銀三重分行準備購買300萬元等值黃金做投資，行員、員警關懷提問時，陳翁稱「今天不讓我買黃金，會害我少賺1200萬」，揚言「要去跳海」，員警提議聯繫陳翁兒子，並以多個詐騙案例勸說，陳翁才打消念頭，保住百萬積蓄。記者李隆揆／翻攝
詐騙猖獗，陳姓老翁近日疑遭假投資詐騙，赴台銀三重分行準備購買300萬元等值黃金做投資，行員、員警關懷提問時，陳翁稱「今天不讓我買黃金，會害我少賺1200萬」，揚言「要去跳海」，員警提議聯繫陳翁兒子，並以多個詐騙案例勸說，陳翁才打消念頭，保住百萬積蓄。記者李隆揆／翻攝
陳男欲將退休金及股票利潤全數拿來買黃金。記者李隆揆／翻攝
陳男欲將退休金及股票利潤全數拿來買黃金。記者李隆揆／翻攝

詐騙集團 黃金

延伸閱讀

市場避險…金價連三天創高 恐慌指數近一月大漲20%

金價猛！櫃買「黃金現貨交易平台」成交金額創今年新高

緯創竹北「AI新產能」將開出！工廠登記已改「生產中」

期交所3月31日調整黃金及原油等商品期貨與選擇權保證金比例

相關新聞

金門首例！詐騙集團誘騙當地人當車手 檢方依法提公訴

金門地檢署日前破獲一起跨海詐騙案件，詐欺集團為躲避台灣本島警方查緝，透過金門在地人牽線，招募當地民眾充當詐欺車手，並成功...

影／不滿停車出入被擋 火爆男連撞2車恐賠大了

駕駛Land Rover進口休旅車的26歲黃姓男子，昨天下午在彰化市曉陽路一處停車場，因不滿一輛豐田轎車擋到出入，憤而將...

影／台中夫妻飯店辦「性別趴」...薆悅酒店頂樓放煙火要罰

台中市一對夫妻入住北區薆悅酒店，昨天下午找來十多名朋友，一起辦「性別趴」，要猜孕妻肚內胎兒的性別，一行人在飯店頂樓施放煙...

影／欲投資300萬元黃金遭阻 8旬翁：少賺千萬我要跳海

詐騙猖獗，陳姓老翁近日疑遭假投資詐騙，赴台銀三重分行準備購買300萬元等值黃金做投資，行員、員警關懷提問時，陳翁稱「今天...

桃園恍神男駕砂石車撞電桿 嚴重衝撞現在一片狼籍

36歲的廖姓男子今上午8時30分許，駕駛砂石車沿桃園市中壢區吉林路直行時（往中園路方向），疑似恍神不慎撞上吉林路與北園路...

影／高雄轎車突起火 停車場竄濃煙

高雄市小港區華仁路某停車場，今天上午發生汽車火警。陳姓男子駕駛轎車發覺引擎室冒煙，趕緊開進停車場報案求救，消防隊到場發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。