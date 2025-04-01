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不忘任何人 曾助流落車站父子安置 新北卓立人獲全國績優社工

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

衛生福利部昨天表揚全國社會工作專業人員，新北市共有5人獲獎，包含社會局高風險家庭服務管理中心督導卓立人榮獲資深敬業獎，樹鶯社福中心督導洪婉嫃獲績優社工督導獎，土城社福中心督導張誠祐、新北市家防中心李雅涵與教育局吳佳芸同獲頒績優社工獎。　　

卓立人長年投入社會工作，堅守專業崗位24年，在直接與間接服務皆有卓越表現，他會深入了解個案及家庭的需求，再透過輔導、團體工作與社區資源整合協助。曾處理父親攜幼童流浪板橋火車站的特殊案件，為了安置及租屋急難救助金的籌措，讓雙方關係緊張甚至衝突。

某日，卓立人騎車訪案時背後傳來喇叭聲及呼喊：「社工你還記得我嗎？」才知原來是之前在火車站的那位父親，該父親說，自己現在有工作了，「只是要跟你說聲謝謝」，以前有不禮貌的地方說抱歉，霎時讓他覺得當時的付出及辛苦都是值得的。

現任樹鶯社福中心督導洪婉嫃，原任土城社福中心，她積極推動多元服務方案，並強化社區資源整合，共同建構社安網，不僅陪同社工處理高風險個案，也支援重大災難。曾協助一名於連假期間到花蓮旅行的女大學生，突遇地震，父母緊張卻聯繫不上，等接獲消息時已成冰冷遺體，她陪伴父母親處理女大學生的喪葬事宜，父親事後表達由衷的感謝。看著失去愛女的父母親，她內心非常的不捨，但也更堅定社工助人的心念。

土城社福中心督導張誠祐，在社工科擔任社工員時協助推動好日子愛心大平台待用餐，成功串聯超過1千家餐飲業者，提供逾58萬人次弱勢民眾免費餐食，並支援社工處遇邊緣戶、急難救助及租屋補助等需求。

新北市家防中心人員李雅涵自2013年起投入社會工作，累積豐富實務工作經驗，曾服務因跌倒受傷的長輩，術後面臨照顧、經濟及復健等需求，使原本經濟狀況不佳的子女在多重壓力下對長輩動粗，她協助運用長照喘息、居家服務等資源協助案家，化解家屬與長輩的衝突。

新北市社會局長李美珍（中）和社工科長劉文湘（右一）到場為獲獎人員祝賀。圖／新北市社會局提供
新北市社會局長李美珍（中）和社工科長劉文湘（右一）到場為獲獎人員祝賀。圖／新北市社會局提供
新北市共5位社工獲獎，左起吳佳芸、卓立人、社會局長李美珍、李雅涵、張誠祐、洪婉嫃。圖／新北市社會局提供
新北市共5位社工獲獎，左起吳佳芸、卓立人、社會局長李美珍、李雅涵、張誠祐、洪婉嫃。圖／新北市社會局提供

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