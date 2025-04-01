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影／台中退休男中計「溫柔助理」要給400萬幸家人報案

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市六旬郭姓男子已退休，近期透過網路認識一名「溫柔助理」，對方每日噓寒問暖後，郭男放下戒心，已陸續交付500萬元給對方作為投資之用，上月底時郭又要交付400萬元，幸好家人即時報案，警方在現場查扣400萬元現金與涉案許姓女車手，許女遭檢方聲押獲准。

據查，郭姓男子（61歲）已退休，近日透過臉書廣告，接觸到詐騙投資訊息，與自稱「溫柔助理」的詐騙集團成員建立信任關係，對方每日關心問候、噓寒問暖，營造親密氛圍，讓郭男逐放下戒心，對方即誘導郭男下載假投資APP，聲稱透過當沖操作能獲取高額報酬

郭男被APP的「假獲利」設計入局，陸續交付500萬元給詐團，對方食髓知味，另約定郭男在上月25日在北區某處民宅外交付400萬元現金。

警方接獲郭男家人通報後，不動聲色在附近埋伏，郭男在交付現金給涉案許姓女車手（61歲）時，人贓俱獲，查扣400萬元贓款、收款單據等證物。

許女落網後辯稱，她是接獲社群中「寶貝老公」邀請而從事收款工作，且她尚未領取酬勞便遭員警查緝，全案依詐欺罪送辦後，檢方聲押許女獲准。

第二警分局長鍾承志提醒，詐騙手法層出不窮，常以「小額投資、低風險高報酬」吸引被害人，實則利用虛假投資平台詐財，並呼籲民眾提高警覺，遇到疑似詐騙情形，應立即撥打165反詐騙專線，或向當地派出所求助，警方將持續加強打擊詐騙犯罪，守護民眾財產安全，避免更多人落入詐騙集團的陷阱。

台中市許姓女子涉擔任詐團車手，上月底領款400萬元贓款時，遭警方人贓俱獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市許姓女子涉擔任詐團車手，上月底領款400萬元贓款時，遭警方人贓俱獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市許姓女子涉擔任詐團車手，上月底領款400萬元贓款時，遭警方人贓俱獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市許姓女子涉擔任詐團車手，上月底領款400萬元贓款時，遭警方人贓俱獲。記者陳宏睿／翻攝

報酬 詐騙集團 車手

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