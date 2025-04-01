小貨車衝撞阿蓮在地特色早餐攤 阿婆蔥肉餅整攤遭撞爛

高雄市阿蓮區今天清晨發生一起小貨車失控衝撞早餐攤販的意外，小貨車駕駛疑精神不濟，突然偏移方向朝路邊擦撞，造成當時正準備開門營業的阿婆蔥肉餅直接整個被撞飛解體，蔥肉餅全灑了一地，事故還造成1名早餐攤員工受傷。

據了解，駕駛小貨車的33歲張姓女子今天清晨5點40分左右在行經阿蓮區中正路送貨途中，在過了和平路往民族路口時，疑似因精神不濟，偏離原本行駛方向，跨越行車分向線朝著對向路旁民宅撞了上去。

小貨車當場撞上正準備開門營業的阿婆蔥肉餅，當時蔥肉餅攤的朱姓女員工（55歲）正在備料揉麵團、包餡，看著小貨車從遠遠的地方一路偏離車道朝著攤子開過來，嚇得急忙閃避，但因小貨車撞擊力道大，整個蔥肉餅攤都被撞飛撞爛，就連朱女都因此受傷，被送往路竹秀傳醫院治療。

這家蔥肉餅攤是阿蓮在地的特色早餐攤販，以蔥油餅包裹蔥花、九層塔、雞蛋及豬絞肉而知名，老饕尤其喜愛刷上特製醬油膏及辣椒醬的口味，是地方的排隊美食，因此不少一早要前來買早餐的民眾目睹整個蔥肉餅攤被撞爛都嚇了一跳，讓不少老饕直呼恐怕蔥肉餅攤得休息幾天沒辦法吃到了。