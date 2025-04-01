影／可怕！輪椅伯闖紅燈「倒退嚕」過馬路嚇壞人

南投埔里有民眾駕車行經忠孝路與中正路口，竟看見一名坐輪椅的阿公無視紅燈，更因無人推行，竟以「倒退嚕」方式闖入車流，過程險象環生，嚇壞眾人。警方表示，該舉動不僅危及自身安全，也對其他用路人構成潛在風險，且已經觸法。

李姓民眾在Threads分享影片，影片中地點在埔里忠孝路與中正路口，當時她搭親友的車要通過該路口，卻看到路中央有個坐輪椅的阿公，嚇得駕駛驚呼「那阿公要幹嘛」，之後更看到輪椅阿公單腳「倒退嚕」過馬路，誇張行徑像表演特技。

由於，輪椅阿公穿越馬路不僅沒依規定走行人穿越道，更在無人協助推行的狀況下，闖紅燈以「倒退嚕」方式衝入車流之中，過程險象環生，讓目擊民眾直呼「誇張」、「超可怕」，整起事情荒唐到令人咋舌，影片也在網路引發熱議。

對此，埔里警分局表示，輪椅使用者依法屬於行人，應依規定行走行人穿越道，並留意號誌指示，避免闖紅燈或於車道上行駛。而經調查，該事件發生在30日，該名輪椅人士行徑不僅危及自身安全，也對其他用路人構成潛在風險，也已觸法。

警方表示，根據道交條例第78條，行人若未依規定穿越道路，或在禁止通行的時段與地點穿越，可開罰500元。但也提醒駕駛人，行經路口無論有無交管人員指揮或號誌指示，皆應禮讓行人優先通行，否則可處以1200元至6000元罰鍰。