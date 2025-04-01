快訊

花47元就中獎！1-2月期發票11人抱走千萬獎、200萬特獎有10位幸運兒

MLB／佐佐木朗希含淚退場疑違反2潛規則 網：又不是小孩子

大盤怎樣才算止跌？專家「4個方法」判斷：現在已經很適合長期投資人慢慢布局

聽新聞
0:00 / 0:00

影／可怕！輪椅伯闖紅燈「倒退嚕」過馬路嚇壞人

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投埔里有民眾駕車行經忠孝路與中正路口，竟看見一名坐輪椅的阿公無視紅燈，更因無人推行，竟以「倒退嚕」方式闖入車流，過程險象環生，嚇壞眾人。警方表示，該舉動不僅危及自身安全，也對其他用路人構成潛在風險，且已經觸法。

李姓民眾在Threads分享影片，影片中地點在埔里忠孝路與中正路口，當時她搭親友的車要通過該路口，卻看到路中央有個坐輪椅的阿公，嚇得駕駛驚呼「那阿公要幹嘛」，之後更看到輪椅阿公單腳「倒退嚕」過馬路，誇張行徑像表演特技。

由於，輪椅阿公穿越馬路不僅沒依規定走行人穿越道，更在無人協助推行的狀況下，闖紅燈以「倒退嚕」方式衝入車流之中，過程險象環生，讓目擊民眾直呼「誇張」、「超可怕」，整起事情荒唐到令人咋舌，影片也在網路引發熱議。

對此，埔里警分局表示，輪椅使用者依法屬於行人，應依規定行走行人穿越道，並留意號誌指示，避免闖紅燈或於車道上行駛。而經調查，該事件發生在30日，該名輪椅人士行徑不僅危及自身安全，也對其他用路人構成潛在風險，也已觸法。

警方表示，根據道交條例第78條，行人若未依規定穿越道路，或在禁止通行的時段與地點穿越，可開罰500元。但也提醒駕駛人，行經路口無論有無交管人員指揮或號誌指示，皆應禮讓行人優先通行，否則可處以1200元至6000元罰鍰。

據了解，該名輪椅阿公中風多年，上半身力量不足，無法使用雙手操控輪椅，又無看護人員，外出時就以單腳滑行倒退行進，被拍到影片時，他正好要回家。警方則表示，將加強巡查與勸導，並與社福單位合作，提升身障者的交通安全意識。

南投埔里一個坐輪椅的阿公過馬路不僅無視紅燈，更以「倒退嚕」方式闖入車流，過程險象環生，嚇壞眾人。圖／翻攝自Threads@mimilee_ali授權影片
南投埔里一個坐輪椅的阿公過馬路不僅無視紅燈，更以「倒退嚕」方式闖入車流，過程險象環生，嚇壞眾人。圖／翻攝自Threads@mimilee_ali授權影片
南投埔里一個坐輪椅的阿公過馬路不僅無視紅燈，更以「倒退嚕」方式闖入車流，過程險象環生，嚇壞眾人。圖／翻攝自Threads@mimilee_ali授權影片
南投埔里一個坐輪椅的阿公過馬路不僅無視紅燈，更以「倒退嚕」方式闖入車流，過程險象環生，嚇壞眾人。圖／翻攝自Threads@mimilee_ali授權影片

行人 輪椅 闖紅燈

延伸閱讀

闖紅燈占公車違規居冠 公車學院邀新進駕駛上課受訓

高雄機車騎士闖紅燈撞違規行人 他送醫不治查不出身分

高雄機車騎士闖紅燈撞違規行人 車著火釀3傷

東北角慈善協會捐120台輪椅給16單位 除醫院也送里辦可免費借用

相關新聞

影／不滿停車出入被擋 火爆男連撞2車恐賠大了

駕駛Land Rover進口休旅車的26歲黃姓男子，昨天下午在彰化市曉陽路一處停車場，因不滿一輛豐田轎車擋到出入，憤而將...

影／台中夫妻飯店辦「性別趴」...薆悅酒店頂樓放煙火要罰

台中市一對夫妻入住北區薆悅酒店，昨天下午找來十多名朋友，一起辦「性別趴」，要猜孕妻肚內胎兒的性別，一行人在飯店頂樓施放煙...

影／欲投資300萬元黃金遭阻 8旬翁：少賺千萬我要跳海

詐騙猖獗，陳姓老翁近日疑遭假投資詐騙，赴台銀三重分行準備購買300萬元等值黃金做投資，行員、員警關懷提問時，陳翁稱「今天...

高雄駁二偷拍狼現蹤 2女反擊「白髮男」嚇到拔腿就跑

高雄駁二特區有偷拍狼現蹤，2名正妹到駁二散步，發現後方有著白色頭髮的男子形跡可疑，懷疑對方拿手機偷拍，兩名女子馬上反錄蒐...

不忘任何人 曾助流落車站父子安置 新北卓立人獲全國績優社工

衛生福利部昨天表揚全國社會工作專業人員，新北市共有5人獲獎，包含社會局高風險家庭服務管理中心督導卓立人榮獲資深敬業獎，樹...

影／台中退休男中計「溫柔助理」要給400萬幸家人報案

台中市六旬郭姓男子已退休，近期透過網路認識一名「溫柔助理」，對方每日噓寒問暖後，郭男放下戒心，已陸續交付500萬元給對方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。