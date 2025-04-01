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「著作權蟑螂」陷阱蔓延中 林禹佑籲中央研擬對應機制

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

在數位資訊高速傳播的時代，詐騙手法也日益翻新，最新出現的「著作權蟑螂」手段正悄悄蔓延。就連曾任反詐大使的詹翔欽也曾遭遇其中陷阱，新竹縣議員林禹佑得知事件後主動關心，並協助當事人尋求律師鄧瑀萱法律諮詢與釐清真相，同時呼籲政府應強化對類似手法的防制，納入反詐教育體系中。

據了解，近期內容創作者之間，開始討論一項令人憂心的現象：即便是在標示為「無版權」或「可自由下載」的圖片平台上取得素材，仍可能誤觸著作權法規。林禹佑指出，有人使用了網路上標榜可自由下載的圖片素材後，竟收到自稱「著作權人」的來信，對方寄出侵權警告，聲稱圖片為其原創，要求高額賠償，並威脅若不處理就將移送法律程序。

這類行為常伴隨精心設計的操作手法，圖片最初以模糊標示方式上架平台，吸引用戶誤用，待圖片被使用後，原上架版本即被迅速下架，接著出示帶有完整著作權標示的版本作為證據，控訴對方侵權，讓人陷入難以辯解的局面。

林禹佑指出，這類手法已非單純的著作權維權，而是有預謀、有系統地利用法律灰色地帶對民眾進行恐嚇式詐騙。他表示，應該保護創作者的權益，但不能讓這樣的漏洞成為勒索他人的工具。呼籲中央政府應盡速研擬對應機制，避免更多人受害。

詹翔欽則補充，部分所謂「著作權擁有者」的行徑，實際上與網路釣魚詐騙無異。他們會將圖片放上標示模糊的平台，吸引用戶誤用，待對方使用後再以法律手段追討鉅額賠償，甚至威脅刑責，「這樣的行為本質上就是詐騙，也應該被社會嚴正看待並納入反詐宣導內容中。」提醒民眾，即使圖片標註為「免費」或「免授權使用」，仍應確認來源平台的條款與授權細節，避免落入著作權蟑螂的陷阱中。

林禹佑建議，政府應建置官方授權圖庫平台或公私協力合作資源，並同步修法提高濫訴門檻，從制度面防堵惡意濫權者。此外，如懷疑遭遇著作權蟑螂或接獲威脅性警告信件，請勿急於回覆或匯款，應第一時間保留證據並尋求專業法律協助。

在數位資訊高速傳播的時代，詐騙手法也日益翻新，最新出現的「著作權蟑螂」手段正悄悄蔓延。就連曾任反詐大使的詹翔欽（左）也曾遭遇其中陷阱，新竹縣議員林禹佑（右）得知事件後主動關心。圖／林禹佑提供
在數位資訊高速傳播的時代，詐騙手法也日益翻新，最新出現的「著作權蟑螂」手段正悄悄蔓延。就連曾任反詐大使的詹翔欽（左）也曾遭遇其中陷阱，新竹縣議員林禹佑（右）得知事件後主動關心。圖／林禹佑提供
林禹佑指出，這類手法已非單純的著作權維權，而是有預謀、有系統地利用法律灰色地帶對民眾進行恐嚇式詐騙，呼籲中央政府應盡速研擬對應機制，避免更多人受害。圖／林禹佑提供
林禹佑指出，這類手法已非單純的著作權維權，而是有預謀、有系統地利用法律灰色地帶對民眾進行恐嚇式詐騙，呼籲中央政府應盡速研擬對應機制，避免更多人受害。圖／林禹佑提供

圖片 法律 詐騙

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