開車途中丟狗引眾怒 中市動保處以車牌追狗主人最高罰15萬

台中市東區前天下午一輛轎車行駛途中，車上被丟出一隻黑狗，狗還來不及反應，駕駛已開車離開，黑狗在車後奔跑想追回主人卻無望，影片在網路引起討論，一面倒怒罵飼主沒良心，台中市議員江肇國說看到影片後很心疼；台中市動保處表示已知車牌，將查出飼主，最高可處罰15萬元，列黑名單。

台中市議員江肇國在臉書表示，看到影片讓人感到心疼，他說居然在馬路上開門把毛孩丟下來，車子就開走，這種行為太冷血，也明確違法！他說影片發生在台中東區環中東路、振興路口，看著狗狗追著車跑，那一幕，不只是讓人鼻酸，更讓人憤怒；他已要求台中市動保處儘速追查，並依照動保法對飼主加重處罰。

江肇國表示，毛孩那麼信任人類，卻被無情丟棄，那種背叛與恐懼，光是想像就讓人心痛，他會持續關心這件事，並監督動保處依法處置！

爆料公社po出行車記錄器畫面中，一輛紅色轎車停等紅燈時，車上突被丟出一隻黑狗，後方車輛女駕駛和乘客嚇一跳，大罵不可思議，熱心民眾也以影片向台中市動保處檢舉，影片在網路中引起熱烈留言，網友一面倒痛罵丟狗的人，心疼這隻黑狗，希望牠平安。

台中市動保處表示，動保處昨天接獲通報，經審視相關事證，車主有惡意棄養犬隻行為，已向監理單位調閱車主資訊，要求車主盡速到案說明，若經查證棄養屬實，將依違反動保法重罰飼主最高15萬元，並列為禁止飼養動物黑名單；動保處今天說，目前還沒查出飼主身分，黑狗也去向不明。