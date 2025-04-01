快訊

花47元就中獎！1-2月期發票11人抱走千萬獎、200萬特獎有10位幸運兒

MLB／佐佐木朗希含淚退場疑違反2潛規則 網：又不是小孩子

大盤怎樣才算止跌？專家「4個方法」判斷：現在已經很適合長期投資人慢慢布局

聽新聞
0:00 / 0:00

開車途中丟狗引眾怒 中市動保處以車牌追狗主人最高罰15萬

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市東區前天下午一輛轎車行駛途中，車上被丟出一隻黑狗，狗還來不及反應，駕駛已開車離開，黑狗在車後奔跑想追回主人卻無望，影片在網路引起討論，一面倒怒罵飼主沒良心，台中市議員江肇國說看到影片後很心疼；台中市動保處表示已知車牌，將查出飼主，最高可處罰15萬元，列黑名單。

台中市議員江肇國在臉書表示，看到影片讓人感到心疼，他說居然在馬路上開門把毛孩丟下來，車子就開走，這種行為太冷血，也明確違法！他說影片發生在台中東區環中東路、振興路口，看著狗狗追著車跑，那一幕，不只是讓人鼻酸，更讓人憤怒；他已要求台中市動保處儘速追查，並依照動保法對飼主加重處罰。

江肇國表示，毛孩那麼信任人類，卻被無情丟棄，那種背叛與恐懼，光是想像就讓人心痛，他會持續關心這件事，並監督動保處依法處置！

爆料公社po出行車記錄器畫面中，一輛紅色轎車停等紅燈時，車上突被丟出一隻黑狗，後方車輛女駕駛和乘客嚇一跳，大罵不可思議，熱心民眾也以影片向台中市動保處檢舉，影片在網路中引起熱烈留言，網友一面倒痛罵丟狗的人，心疼這隻黑狗，希望牠平安。

台中市動保處表示，動保處昨天接獲通報，經審視相關事證，車主有惡意棄養犬隻行為，已向監理單位調閱車主資訊，要求車主盡速到案說明，若經查證棄養屬實，將依違反動保法重罰飼主最高15萬元，並列為禁止飼養動物黑名單；動保處今天說，目前還沒查出飼主身分，黑狗也去向不明。

動保處呼籲，民眾飼養動物前，應審慎考量自身經濟狀況與能力，若飼養有困難應依規向動保處申辦不續養手續，共同維護動物權利。

台中市東區前天下午一輛轎車上，被丟出一隻黑狗（右方），黑狗還反應不及，駕駛開車離開。圖／取自爆料公社
台中市東區前天下午一輛轎車上，被丟出一隻黑狗（右方），黑狗還反應不及，駕駛開車離開。圖／取自爆料公社
台中市東區前天下午一輛轎車上，被丟出一隻黑狗（右方），黑狗還反應不及，駕駛開車離開。圖／取自爆料公社
台中市東區前天下午一輛轎車上，被丟出一隻黑狗（右方），黑狗還反應不及，駕駛開車離開。圖／取自爆料公社
台中市東區前天下午一輛轎車上，被丟出一隻黑狗（左側），黑狗還反應不及，駕駛開車離開。圖／取自爆料公社
台中市東區前天下午一輛轎車上，被丟出一隻黑狗（左側），黑狗還反應不及，駕駛開車離開。圖／取自爆料公社

台中市 影片 江肇國

延伸閱讀

飼主開車門疑似棄狗 台中動保處以車牌追人調查

罷團控羅廷瑋施壓連署攤被撤 房東：不想介入政治鬥爭

影／20萬罰款比特犬Lucky飼主繳了！ 動保處：持續等待領養

又被爆涉槍擊案小混混？羅廷瑋：拜託不要肉搜我的家人

相關新聞

影／不滿停車出入被擋 火爆男連撞2車恐賠大了

駕駛Land Rover進口休旅車的26歲黃姓男子，昨天下午在彰化市曉陽路一處停車場，因不滿一輛豐田轎車擋到出入，憤而將...

影／台中夫妻飯店辦「性別趴」...薆悅酒店頂樓放煙火要罰

台中市一對夫妻入住北區薆悅酒店，昨天下午找來十多名朋友，一起辦「性別趴」，要猜孕妻肚內胎兒的性別，一行人在飯店頂樓施放煙...

影／欲投資300萬元黃金遭阻 8旬翁：少賺千萬我要跳海

詐騙猖獗，陳姓老翁近日疑遭假投資詐騙，赴台銀三重分行準備購買300萬元等值黃金做投資，行員、員警關懷提問時，陳翁稱「今天...

不忘任何人 曾助流落車站父子安置 新北卓立人獲全國績優社工

衛生福利部昨天表揚全國社會工作專業人員，新北市共有5人獲獎，包含社會局高風險家庭服務管理中心督導卓立人榮獲資深敬業獎，樹...

影／台中退休男中計「溫柔助理」要給400萬幸家人報案

台中市六旬郭姓男子已退休，近期透過網路認識一名「溫柔助理」，對方每日噓寒問暖後，郭男放下戒心，已陸續交付500萬元給對方...

小貨車衝撞阿蓮在地特色早餐攤 阿婆蔥肉餅整攤遭撞爛

高雄市阿蓮區今天清晨發生一起小貨車失控衝撞早餐攤販的意外，小貨車駕駛疑精神不濟，突然偏移方向朝路邊擦撞，造成當時正準備開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。