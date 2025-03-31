快訊

立委三月網路聲量排名 各黨總召分居前三「他」竟第一

怕孤獨老去？ 腦神經名醫：想當「好命老人」快做1事

「橫豎」逼金秀賢道歉！再秀緊貼金賽綸私照 嗆：你註定下地獄

聽新聞
0:00 / 0:00

東港警3月逮捕20車手 1天擊落4人保住被害人血汗錢

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣東港警分局接獲報案，本月28日逮捕兩名以幣商作為掩飾的車手，起獲現金100多萬元，成功保住被害人血汗錢，同日在超商逮獲1名提款機領取贓款車手，負責監控這名車手提款的監控手，也被警方查獲，一天擊落4車手，3月共逮捕20名車手。

東港警分局指出，警方執行各種反詐宣導方式防制詐騙，透過宣導找出已遭詐騙被害人，許多「假投資」、「購買虛擬貨幣」的被害人，不乏是遇到員警宣導才驚覺遭詐騙向警方報案。

警方接獲報案後，3月28日逮捕2名以幣商身分作為掩飾的車手，兩名被害人，現場起獲現金100多萬元，保住被害人血汗錢。除逮捕2名取款車手，同日在超商逮獲1名正在提款機領取贓款車手，起獲近20萬元現金，負責監控這名車手提款的監控手，也被警方查獲逮捕。

其中一名蔡姓車手，才剛從法院收押期滿出來沒多久，又再度犯案，這群車手共通點，都是九年級生。其中起獲100多萬現金的，這名被害人在外縣市，第一次被騙20多萬元，是一名退休阿伯，還不知自己遭詐騙，原本還想加碼再投資，經警方聯繫後，阿伯才發現詐騙，被騙款項也才能取回，有賴於警方跨縣市合作。

東港警分局指出，持續透過宣導深耕轄區，每日滾動式機動調整警力布署，3月已逮捕20名各類型態的詐欺車手，只要進入東港警分局轄區犯案就是直接面對移送法辦。

警方提醒，詐騙集團在網路隨機認識民眾，透過每日噓寒問暖，建立感情連結，再拉入投資群組內營造群組內大家都賺錢的假象，特別提醒民眾投資請循合法管道，例如銀行或券商，才有保障、只要聽到穩賺不賠、到府收款，絕對是詐騙，有任何詐騙疑慮，請立即撥打165諮詢

屏東縣東港警分局在車手身上查到贓款。記者劉星君／翻攝
屏東縣東港警分局在車手身上查到贓款。記者劉星君／翻攝
屏東縣東港警分局一天查到4名車手，3月共逮捕20名車手。記者劉星君／翻攝
屏東縣東港警分局一天查到4名車手，3月共逮捕20名車手。記者劉星君／翻攝

被害人 詐騙集團 車手

延伸閱讀

創意私房會員存139部兒少猥褻片…咬出「SCP」犯罪群組助辦案判6月

琉球店家傻眼！澳門遊客叫救護車疑為搭便車裝病 車抵衛生所又不看病

屏東「藝起派對」寫生嘉年華今年移師東港 即日起報名

7旬老翁網戀成車手...賣菜老婦險被騙血汗錢 機警鄰居報警

相關新聞

虛驚！緊鄰台積電高雄廠公共工程冒驚人黑煙 火已撲滅

台積電今上午在高雄楠梓廠舉辦二奈米擴產暨上梁典禮，行政院長卓榮泰與市長陳其邁受邀出席，但今傍晚6時許，台積電楠梓廠區旁卻...

東港警3月逮捕20車手 1天擊落4人保住被害人血汗錢

屏東縣東港警分局接獲報案，本月28日逮捕兩名以幣商作為掩飾的車手，起獲現金100多萬元，成功保住被害人血汗錢，同日在超商...

超衰搶匪！搶高雄銀樓25萬金飾逃逸掉光光 1天就落網

董姓男子昨晚9時許佯裝至高市左營區某銀樓買金飾，趁機搶走2條金項鍊、1只墜子，合計約2兩、市值25萬元的金飾，因見店員追...

他上班中目擊員警當街拉人下車壓制 南警：抓詐欺集團

28歲梁姓詐欺監控手今天中午現身台南市中西區五妃街，正在監控被害人有無交付逾100萬元，轄區第二警分局南門派出所獲報，趕...

誤會大了！台積高雄廠區外冒煙並非廠區 細節待官方釐清

台積電（2330）今在高雄楠梓廠舉辦二奈米擴產暨上樑典禮，但今日傍晚驚傳廠區附近冒煙，細節待公司說明。

汐止社區大樓男子高處墜落 重摔路面送醫不治

新北市汐止區福德二路1棟社區大樓，今天下午3時許發生墜樓意外。1名男子不明原因從7樓高墜落路面，路過民眾見狀嚇壞報警。救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。