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東港警3月逮捕20車手 1天擊落4人保住被害人血汗錢
屏東縣東港警分局接獲報案，本月28日逮捕兩名以幣商作為掩飾的車手，起獲現金100多萬元，成功保住被害人血汗錢，同日在超商逮獲1名提款機領取贓款車手，負責監控這名車手提款的監控手，也被警方查獲，一天擊落4車手，3月共逮捕20名車手。
東港警分局指出，警方執行各種反詐宣導方式防制詐騙，透過宣導找出已遭詐騙被害人，許多「假投資」、「購買虛擬貨幣」的被害人，不乏是遇到員警宣導才驚覺遭詐騙向警方報案。
警方接獲報案後，3月28日逮捕2名以幣商身分作為掩飾的車手，兩名被害人，現場起獲現金100多萬元，保住被害人血汗錢。除逮捕2名取款車手，同日在超商逮獲1名正在提款機領取贓款車手，起獲近20萬元現金，負責監控這名車手提款的監控手，也被警方查獲逮捕。
其中一名蔡姓車手，才剛從法院收押期滿出來沒多久，又再度犯案，這群車手共通點，都是九年級生。其中起獲100多萬現金的，這名被害人在外縣市，第一次被騙20多萬元，是一名退休阿伯，還不知自己遭詐騙，原本還想加碼再投資，經警方聯繫後，阿伯才發現詐騙，被騙款項也才能取回，有賴於警方跨縣市合作。
東港警分局指出，持續透過宣導深耕轄區，每日滾動式機動調整警力布署，3月已逮捕20名各類型態的詐欺車手，只要進入東港警分局轄區犯案就是直接面對移送法辦。
警方提醒，詐騙集團在網路隨機認識民眾，透過每日噓寒問暖，建立感情連結，再拉入投資群組內營造群組內大家都賺錢的假象，特別提醒民眾投資請循合法管道，例如銀行或券商，才有保障、只要聽到穩賺不賠、到府收款，絕對是詐騙，有任何詐騙疑慮，請立即撥打165諮詢
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