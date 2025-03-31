超衰搶匪！搶高雄銀樓25萬金飾逃逸掉光光 1天就落網

董姓男子昨晚9時許佯裝至高市左營區某銀樓買金飾，趁機搶走2條金項鍊、1只墜子，合計約2兩、市值25萬元的金飾，因見店員追出，緊張下，搶到的金飾掉在地上，怕被追上，來不及撿即逃逸；警方今天下午已循線在鳳山逮到董男。

位於左營區左營大路昨晚9時許發生銀樓搶案，左營分局左營派出所和偵查隊獲報趕抵現場調查，發現當時一名搶匪進入店內佯裝要買金飾，店員拿出金飾供他挑選。

搶匪趁店員轉頭不備時，以徒手方式將桌上金飾一把抓走，搶走2條金項鍊、1只墜子，合計重量約2兩，市價約25萬元，搶匪得手後，直接衝出店外，店員見狀隨即追出。

當時搶匪見後有追兵，可能過於緊張，搶來的金飾掉在地上，因怕被店員逮到，金飾還來不及撿，就急忙逃離現場。