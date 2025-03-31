快訊

立委三月網路聲量排名 各黨總召分居前三「他」竟第一

怕孤獨老去？ 腦神經名醫：想當「好命老人」快做1事

「橫豎」逼金秀賢道歉！再秀緊貼金賽綸私照 嗆：你註定下地獄

超衰搶匪！搶高雄銀樓25萬金飾逃逸掉光光 1天就落網

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

董姓男子昨晚9時許佯裝至高市左營區某銀樓金飾，趁機搶走2條金項鍊、1只墜子，合計約2兩、市值25萬元的金飾，因見店員追出，緊張下，搶到的金飾掉在地上，怕被追上，來不及撿即逃逸；警方今天下午已循線在鳳山逮到董男。

位於左營區左營大路昨晚9時許發生銀樓搶案，左營分局左營派出所和偵查隊獲報趕抵現場調查，發現當時一名搶匪進入店內佯裝要買金飾，店員拿出金飾供他挑選。

搶匪趁店員轉頭不備時，以徒手方式將桌上金飾一把抓走，搶走2條金項鍊、1只墜子，合計重量約2兩，市價約25萬元，搶匪得手後，直接衝出店外，店員見狀隨即追出。

當時搶匪見後有追兵，可能過於緊張，搶來的金飾掉在地上，因怕被店員逮到，金飾還來不及撿，就急忙逃離現場。

警方與市刑大共組專案小組偵辦，擴大調閱監視器，發現搶匪疑搭計程車前往，再步行走進銀樓，後以車追人，發現搶匪行蹤，查出是22歲董姓男子所為，今天下午2時許，前往鳯山區逮捕董男；董聲稱因缺錢花用犯案，警詢後，依搶奪罪移送橋頭地檢署偵辦。

董姓男子昨晚9時許佯裝至高市左營區某銀樓買金飾，趁機搶走市值25萬元的金飾，因見店員追出，緊張下，搶到的金飾掉在地上來不及撿就逃逸，今下午落網；圖為當時被搶的金飾。記者石秀華／翻攝
董姓男子昨晚9時許佯裝至高市左營區某銀樓買金飾，趁機搶走市值25萬元的金飾，因見店員追出，緊張下，搶到的金飾掉在地上來不及撿就逃逸，今下午落網；圖為當時被搶的金飾。記者石秀華／翻攝
董姓男子昨晚9時許佯裝至高市左營區某銀樓買金飾，趁機搶走市值25萬元的金飾，因見店員追出，緊張下，搶到的金飾掉在地上來不及撿就逃逸，今下午落網；圖為當時被搶的金飾。記者石秀華／翻攝
董姓男子昨晚9時許佯裝至高市左營區某銀樓買金飾，趁機搶走市值25萬元的金飾，因見店員追出，緊張下，搶到的金飾掉在地上來不及撿就逃逸，今下午落網；圖為當時被搶的金飾。記者石秀華／翻攝
董姓男子昨晚9時許佯裝至高市左營區某銀樓買金飾，趁機搶走市值25萬元的金飾，因見店員追出，緊張下，搶到的金飾掉在地上來不及撿就逃逸（紅圈處），今下午落網；圖為當時被搶的金飾。記者石秀華／翻攝
董姓男子昨晚9時許佯裝至高市左營區某銀樓買金飾，趁機搶走市值25萬元的金飾，因見店員追出，緊張下，搶到的金飾掉在地上來不及撿就逃逸（紅圈處），今下午落網；圖為當時被搶的金飾。記者石秀華／翻攝
董姓男子昨晚9時許佯裝至高市左營區某銀樓買金飾，趁機搶走市值25萬元的金飾，因見店員追出，緊張下，搶到的金飾掉在地上來不及撿就逃逸，今下午落網；圖為當時被搶的金飾。記者石秀華／翻攝
董姓男子昨晚9時許佯裝至高市左營區某銀樓買金飾，趁機搶走市值25萬元的金飾，因見店員追出，緊張下，搶到的金飾掉在地上來不及撿就逃逸，今下午落網；圖為當時被搶的金飾。記者石秀華／翻攝

搶劫 金飾 銀樓

延伸閱讀

影／梧棲銀樓2搶匪撞闆娘成重傷 逃亡21小時清水警南下逮歸案

台中梧棲銀樓2搶匪一路南逃高雄落網！ 行搶金項鍊市價20多萬元

影／2歹徒梧棲銀樓搶金項鍊逃逸 70歲老闆娘追出遭撞傷

台中梧棲浩天宮旁銀樓傳搶案 警方追緝犯嫌中

相關新聞

虛驚！緊鄰台積電高雄廠公共工程冒驚人黑煙 火已撲滅

台積電今上午在高雄楠梓廠舉辦二奈米擴產暨上梁典禮，行政院長卓榮泰與市長陳其邁受邀出席，但今傍晚6時許，台積電楠梓廠區旁卻...

東港警3月逮捕20車手 1天擊落4人保住被害人血汗錢

屏東縣東港警分局接獲報案，本月28日逮捕兩名以幣商作為掩飾的車手，起獲現金100多萬元，成功保住被害人血汗錢，同日在超商...

超衰搶匪！搶高雄銀樓25萬金飾逃逸掉光光 1天就落網

董姓男子昨晚9時許佯裝至高市左營區某銀樓買金飾，趁機搶走2條金項鍊、1只墜子，合計約2兩、市值25萬元的金飾，因見店員追...

他上班中目擊員警當街拉人下車壓制 南警：抓詐欺集團

28歲梁姓詐欺監控手今天中午現身台南市中西區五妃街，正在監控被害人有無交付逾100萬元，轄區第二警分局南門派出所獲報，趕...

誤會大了！台積高雄廠區外冒煙並非廠區 細節待官方釐清

台積電（2330）今在高雄楠梓廠舉辦二奈米擴產暨上樑典禮，但今日傍晚驚傳廠區附近冒煙，細節待公司說明。

汐止社區大樓男子高處墜落 重摔路面送醫不治

新北市汐止區福德二路1棟社區大樓，今天下午3時許發生墜樓意外。1名男子不明原因從7樓高墜落路面，路過民眾見狀嚇壞報警。救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。