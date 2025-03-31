他上班中目擊員警當街拉人下車壓制 南警：抓詐欺集團

28歲梁姓詐欺監控手今天中午現身台南市中西區五妃街，正在監控被害人有無交付逾100萬元，轄區第二警分局南門派出所獲報，趕往將梁拉下車，當場壓制在地上逮捕，過程被民眾目擊PO上網路；警方也逮捕30歲林姓車手，將2人依詐欺罪移送法辦。

網友饅頭（_xu_528）今天下午1時許在threads上發文「嚇死欸 上班上到一半直接變VIP觀眾席 人直接被警察從車上拉下來壓在地上 #台南五妃街」，並附上手機拍攝影片，是一名男子直接被警察從車上拉下來壓在地上，警方上銬逮捕帶回。

轄區第二警分局南門派出所所長陳孟言說明，巡邏員警在永福路超商發現1名持有工作證及相關憑證的林姓男子，疑似是詐欺車手，盤查逮人後，研判還有共犯，在五妃街查獲梁姓詐欺監控手。