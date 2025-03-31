快訊

白髮人送黑髮人…嘉市議員癌逝 老父悲罵兒「落荒而逃」惹鼻酸

「橫豎」秒打臉金秀賢！約會影像流出 鑒定交往「未成年」金賽綸

公館圓環拆除時程曝光 北市：兩階段進行估「這時動工」

他上班中目擊員警當街拉人下車壓制 南警：抓詐欺集團

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

28歲梁姓詐欺監控手今天中午現身台南市中西區五妃街，正在監控被害人有無交付逾100萬元，轄區第二警分局南門派出所獲報，趕往將梁拉下車，當場壓制在地上逮捕，過程被民眾目擊PO上網路；警方也逮捕30歲林姓車手，將2人依詐欺罪移送法辦。

網友饅頭（_xu_528）今天下午1時許在threads上發文「嚇死欸 上班上到一半直接變VIP觀眾席 人直接被警察從車上拉下來壓在地上 #台南五妃街」，並附上手機拍攝影片，是一名男子直接被警察從車上拉下來壓在地上，警方上銬逮捕帶回。

轄區第二警分局南門派出所所長陳孟言說明，巡邏員警在永福路超商發現1名持有工作證及相關憑證的林姓男子，疑似是詐欺車手，盤查逮人後，研判還有共犯，在五妃街查獲梁姓詐欺監控手。

據了解，本案被害人遭詐逾100萬元，林正要前往取款，梁負責監控，所幸員警將二人逮捕，讓被害人保住資金；警方詢問後，將2人依詐欺罪移送法辦，將再持續追查幕後共犯。

28歲梁姓詐欺監控手今天中午現身台南市中西區五妃街，正在監控被害人有無交付逾100萬元，被警方拉下車逮捕。圖／網友饅頭（_xu_528）授權提供
28歲梁姓詐欺監控手今天中午現身台南市中西區五妃街，正在監控被害人有無交付逾100萬元，被警方拉下車逮捕。圖／網友饅頭（_xu_528）授權提供
28歲梁姓詐欺監控手今天中午現身台南市中西區五妃街，正在監控被害人有無交付逾100萬元，被警方拉下車逮捕。圖／網友饅頭（_xu_528）授權提供
28歲梁姓詐欺監控手今天中午現身台南市中西區五妃街，正在監控被害人有無交付逾100萬元，被警方拉下車逮捕。圖／網友饅頭（_xu_528）授權提供

監控 被害人 詐欺

延伸閱讀

竹聯幫詐欺集團「一家仁」曝光 車手未即時上繳遭凌虐

原來不一樣？媽祖「進香」是聯誼也是回娘家！「遶境」是守護轄區

丈夫過世…太太到ATM領百萬挨告詐欺判刑 律師：再親都不行

影／台中警抓色情會館 越南女下半身失蹤逃竄警抓54人

相關新聞

虛驚！緊鄰台積電高雄廠公共工程冒驚人黑煙 火已撲滅

台積電今上午在高雄楠梓廠舉辦二奈米擴產暨上梁典禮，行政院長卓榮泰與市長陳其邁受邀出席，但今傍晚6時許，台積電楠梓廠區旁卻...

超衰搶匪！搶高雄銀樓25萬金飾逃逸掉光光 1天就落網

董姓男子昨晚9時許佯裝至高市左營區某銀樓買金飾，趁機搶走2條金項鍊、1只墜子，合計約2兩、市值25萬元的金飾，因見店員追...

他上班中目擊員警當街拉人下車壓制 南警：抓詐欺集團

28歲梁姓詐欺監控手今天中午現身台南市中西區五妃街，正在監控被害人有無交付逾100萬元，轄區第二警分局南門派出所獲報，趕...

誤會大了！台積高雄廠區外冒煙並非廠區 細節待官方釐清

台積電（2330）今在高雄楠梓廠舉辦二奈米擴產暨上樑典禮，但今日傍晚驚傳廠區附近冒煙，細節待公司說明。

汐止社區大樓男子高處墜落 重摔路面送醫不治

新北市汐止區福德二路1棟社區大樓，今天下午3時許發生墜樓意外。1名男子不明原因從7樓高墜落路面，路過民眾見狀嚇壞報警。救...

影／台積電高雄廠剛辦完擴產典禮 晚間廠區旁工地冒黑煙

台積電今在高雄楠梓廠舉辦二奈米擴產暨上樑典禮，行政院長卓榮泰與高雄市長陳其邁受邀出席，但今傍晚6時許，台積電楠梓廠P1廠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。