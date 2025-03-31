虛驚！緊鄰台積電高雄廠公共工程冒驚人黑煙 火已撲滅

台積電今上午在高雄楠梓廠舉辦二奈米擴產暨上梁典禮，行政院長卓榮泰與市長陳其邁受邀出席，但今傍晚6時許，台積電楠梓廠區旁卻突傳火警，冒出驚人黑煙，消防員派7車、13人趕抵，但工人已先滅火，後來證實是廠區公共工程尿素反應池工地燃燒瀝青所致，無人受傷。

今天晚間6時22分許位於楠梓區後昌路廠區傳出火警，由於鄰近台積電廠區，大量黑煙竄出，讓人誤以為是台積電廠區著火，嚇得附近住戶紛紛圍觀。

消防局獲報出動7車、13人前往馳援，但抵達後，發現是楠梓產業園區汙水池工地，地下三層地基尿素反應池施工時燃燒瀝青著火，燃燒面積約1平方公尺，工人利用滅火器自行撲滅，未擴大延燒。

經查起火的尿素反應池雖在楠梓產業園區內，但屬於高雄市經發局正施作的公共工程內範圍，非台積電廠房；詳細起火原因由消防局火調科調查釐清。

高雄市楠梓產業園區地下三層地基的尿素反應池施工時燃燒瀝青著火，竄出大量黑煙，所幸工人自行撲滅。記者劉學聖／攝影 高雄市楠梓產業園區地下三層地基的尿素反應池施工時燃燒瀝青著火，竄出大量黑煙，所幸工人自行撲滅。記者劉學聖／攝影 高雄市楠梓產業園區地下三層地基的尿素反應池施工時燃燒瀝青著火，竄出大量黑煙，所幸工人自行撲滅。記者劉學聖／攝影