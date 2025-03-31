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虛驚！緊鄰台積電高雄廠公共工程冒驚人黑煙 火已撲滅
台積電今上午在高雄楠梓廠舉辦二奈米擴產暨上梁典禮，行政院長卓榮泰與市長陳其邁受邀出席，但今傍晚6時許，台積電楠梓廠區旁卻突傳火警，冒出驚人黑煙，消防員派7車、13人趕抵，但工人已先滅火，後來證實是廠區公共工程尿素反應池工地燃燒瀝青所致，無人受傷。
今天晚間6時22分許位於楠梓區後昌路廠區傳出火警，由於鄰近台積電廠區，大量黑煙竄出，讓人誤以為是台積電廠區著火，嚇得附近住戶紛紛圍觀。
消防局獲報出動7車、13人前往馳援，但抵達後，發現是楠梓產業園區汙水池工地，地下三層地基尿素反應池施工時燃燒瀝青著火，燃燒面積約1平方公尺，工人利用滅火器自行撲滅，未擴大延燒。
經查起火的尿素反應池雖在楠梓產業園區內，但屬於高雄市經發局正施作的公共工程內範圍，非台積電廠房；詳細起火原因由消防局火調科調查釐清。
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