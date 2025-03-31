涉教唆毆打拘禁「黑吃黑」車手 太陽聯盟執行長遭警拘提

太陽聯盟執行長柯姓男子涉嫌指揮車手，替假投資詐騙集團向被害人取款，一名車手「黑吃黑」60萬元遭拘禁毆打，無償工作抵債。士林警分局查獲柯等8人依組織犯罪防制條例、詐欺罪送辦，檢方命柯3萬元交保，其他人限制住居或請回。

警方調查，28歲柯姓男子旗下車手24歲范姓男子，去年6月初向被害人取款60萬元後失聯，月底透過LINE群組應徵車手，赴新北市中和區一處民宅面試，遭柯的兩名小弟拘禁分持棍棒毆打，造成右手骨折，後續無償擔任車手抵債。

去年8月，范在台北市士林區向被害人取款60萬元，被員警埋伏逮捕，負責監看的兩名「照水」人員也被逮，後來拘禁范的兩人取款時被逮羈押，士林警分局借詢追查，上月26日在新北搜索拘提柯等3人。