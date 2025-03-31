左轉轎車直接開…行人得禮讓轎車先行 他PO網：台南交通日常

3歲余姓女童去年跟母親走在台南市行人穿越道時遭左轉轎車撞死，引發社會關注；本月台南市也發生2起左轉轎車撞行人、左轉小貨車撞飛女行人，均發生在行人穿越道上。昨天下午又有轎車不禮讓行人，讓目擊駕駛看不下PO網指出「台南交通日常」。

本月17日晚間9時54分，一對男女緩緩走在台南市公園北路跟公園路口斑馬線上，一輛左轉白色轎車無視前方有行人，左轉後竟加速撞上男女；轎車撞到人才緊急剎車，該對男女受到驚嚇，站穩後走到旁邊，轎車也靠右停車對話，畫面遭民眾PO上網路指「又見行人地獄」。

本月19日早上8時許，台南市成功路與金華路口又發生25歲陳姓貨車駕駛左轉時，前方有李姓女子走在斑馬線上，陳仍持續向前開，直接將行人撞飛，隨後李女倒地無法動彈；目擊民眾將行車記錄器影像PO上臉書社團「爆廢公社」，直指「這位行人看起來不太妙」。

網友yy_0259昨天也在threads上po文指出「出門在外真的要小心 大家全都看傻了 根本來不及反應 台南交通日常」，並放上行車記錄器影像，畫面中一輛轎車左轉，完全無視行人穿越道上的行人，導致行人紛紛停下，禮讓轎車先通過；他表示，已提出檢舉。

台南市警第二分局交通組組長江俊億指出，該輛轎車昨天下午5時許於中西區南門路、樹林街口轉彎，遇有行人穿越未暫停讓行人先行通過，已違反道路交通管理處罰條例第44條第2項，可處新台幣1200元以上6000以下罰鍰（機車1200元、汽車6000元）。