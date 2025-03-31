新店街友躲空屋燒火取暖釀火警 警一查赫見他揹2條通緝
新北市新店區柴埕路1間民宅昨天傍晚發生火警，消防人員獲報到場迅速將火勢撲滅，所幸並未造成人員傷亡。經調查是52歲莊姓街友因天冷燒雜物取暖才會引發火勢，但警方清查發現莊男竟是侵占及毀損通緝犯，詢後將他依公危及通緝罪嫌送辦。
新北市消防局昨天下午5時許接獲報案，新店區柴埕路1棟空屋發生火警，消防人員獲報趕抵搶救，發現該屋2樓竄出大量濃煙，立即進入火場射水灌救，並救出受困在屋內的52歲莊姓男子，所幸並無人員受傷。
新店警方調查時，莊男供稱因無業均無定所，已在該屋居住5年，因近日天氣寒冷才會在屋內燒雜物取暖，不料不慎發生火警。警方查驗莊男身分時，赫然發現他竟是侵占及毀損通緝犯，詢後將莊男依公共危險、毀損通緝及侵占通緝罪嫌移送台北地檢署偵辦。
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