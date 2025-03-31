新店街友躲空屋燒火取暖釀火警 警一查赫見他揹2條通緝

新北市新店區柴埕路1間民宅昨天傍晚發生火警，消防人員獲報到場迅速將火勢撲滅，所幸並未造成人員傷亡。經調查是52歲莊姓街友因天冷燒雜物取暖才會引發火勢，但警方清查發現莊男竟是侵占及毀損通緝犯，詢後將他依公危及通緝罪嫌送辦。

新北市消防局昨天下午5時許接獲報案，新店區柴埕路1棟空屋發生火警，消防人員獲報趕抵搶救，發現該屋2樓竄出大量濃煙，立即進入火場射水灌救，並救出受困在屋內的52歲莊姓男子，所幸並無人員受傷。