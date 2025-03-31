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吃薑母鴨隔天宿醉騎車 新北消防員酒測值0.87下場慘了

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市消防局第七大隊1名游姓消防員，28日晚間與友人聚餐飲酒後搭計程車返家。隔天（29日）上午前往薑母鴨店騎車要回家途中被巡邏警員攔下，警方酒測後發現游男酒測值達0.87，詢後依公危送辦。新北市消防局得知後對游男記大過及調地處分。

據了解，在新北市消防局第七大隊某分隊任職的游姓消防員，28日休假時與友人至永和區1間薑母鴨店用餐飲酒。游男騎車前往赴宴，過程中喝了威士忌及啤酒，用餐結束後游員搭計程車返家，將機車留在薑母鴨店旁的機車停車格。

隔天（29日）游員上午起床後，想起機車還留在薑母鴨店，但游男渾然忘記自己處於宿醉狀態，仍搭乘計程車前往牽車。游男騎車離開沒多久停等紅綠燈時因使用手機被巡邏經過的永和警方攔下盤查。

警方靠近時就聞到游男身上散發濃厚酒味，且游男還搖搖晃晃重心不穩，懷疑游男酒駕立即要求他配合酒測。經酒測後赫見游男酒測值達0.87嚴重超標，立即將他逮捕，詢後依公共危險罪嫌移送法辦。

新北市消防局第七大隊回應表示，經調查游員違規情節屬實，立即提報考績會記大過及調地處分，並要求所屬同仁嚴禁酒駕行為，以免觸法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市消防局第七大隊1名消防員酒駕遭逮。記者黃子騰／攝影
新北市消防局第七大隊1名消防員酒駕遭逮。記者黃子騰／攝影

薑母鴨 酒測 酒駕

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