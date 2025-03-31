快訊

中職／林智勝引退記者會落淚…不時夢到2013經典賽輸日本 看12強圓未完的夢

川普實現3任總統霸業有譜？外媒曝美憲法漏洞 學者：不是不可能

中職／林智勝引退賽日期曝光 台北大巨戰面對洪總的雄鷹

聽新聞
0:00 / 0:00

13歲無照騎車載15歲 疑過彎車速太快摔車少年1死1傷

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市13歲黃姓少年無照騎機車，載15歲張姓少年行經湖海路一處彎道，疑車速過快自摔，黃姓少年全身擦挫傷，張姓少年送醫不治。警方調查後，依過失傷害致死罪嫌將全案移送少年法庭審理。

這起車禍發生在3月22日上午6時許，黃姓少年騎家中的機車，搭載張姓少年，沿湖海路大武崙漁港往外木山漁港方向行駛，在經過中油油槽處的彎道時自摔，人車倒地，兩人都受傷。

張姓少年傷勢嚴重，消防人員到場時發現已無呼吸心跳，以救護車將他送往基隆長庚醫院，醫師急救未能救回性命，當天上午7時15分宣告死亡

黃姓少年全身多處擦挫傷，送醫後脫險。警方對他實施酒測，數值為0，並非酒後駕駛肇禍，初了解為車速過快，行經彎道時失控地，造成1死1傷。

基隆市13歲黃姓少年無照騎機車載15歲張姓少年，行經湖海路彎道時，疑車速過快摔車，造成1死1傷。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市13歲黃姓少年無照騎機車載15歲張姓少年，行經湖海路彎道時，疑車速過快摔車，造成1死1傷。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市13歲黃姓少年無照騎機車載15歲張姓少年，行經湖海路彎道時，疑車速過快摔車，造成1死1傷。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市13歲黃姓少年無照騎機車載15歲張姓少年，行經湖海路彎道時，疑車速過快摔車，造成1死1傷。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 死亡 自摔 車禍

延伸閱讀

高雄機車騎士闖紅燈撞違規行人 車著火釀3傷

出獄第7天就酒駕...害朋友摔破頭慘死 一二審都判8年半

突然竄出！台東鹿野懷孕母山羌車禍「1屍2命」女騎士撞上摔車

頭插鋼筋亡！南投少年無照騎車摔水溝 二審判國賠84萬

相關新聞

左轉轎車直接開…行人得禮讓轎車先行 他PO網：台南交通日常

3歲余姓女童去年跟母親走在台南市行人穿越道時遭左轉轎車撞死，引發社會關注；本月台南市也發生2起左轉轎車撞行人、左轉小貨車...

新店街友躲空屋燒火取暖釀火警 警一查赫見他揹2條通緝

新北市新店區柴埕路1間民宅昨天傍晚發生火警，消防人員獲報到場迅速將火勢撲滅，所幸並未造成人員傷亡。經調查是52歲莊姓街友...

大港開唱結束前 警艇突加速驅離船隻 港警說話了

2025「大港開唱Megaport」從前天開始一連兩天在高雄駁二藝術特區舉辦，有樂迷昨晚7時許，看到1艘船開到靠近南霸天...

吃薑母鴨隔天宿醉騎車 新北消防員酒測值0.87下場慘了

新北市消防局第七大隊1名游姓消防員，28日晚間與友人聚餐飲酒後搭計程車返家。隔天（29日）上午前往薑母鴨店騎車要回家途中...

13歲無照騎車載15歲 疑過彎車速太快摔車少年1死1傷

基隆市13歲黃姓少年無照騎機車，載15歲張姓少年行經湖海路一處彎道，疑車速過快自摔，黃姓少年全身擦挫傷，張姓少年送醫不治...

運將趕載客竟逆向行駛還按喇叭嗆讓開 騎士：你逆向欸

台南市一輛多元計程車昨天因急著載客，公然逆向行駛在市區道路上，駕駛竟還對機車騎士按喇叭要求讓開；騎士將行車記錄器影像PO...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。