13歲無照騎車載15歲 疑過彎車速太快摔車少年1死1傷

基隆市13歲黃姓少年無照騎機車，載15歲張姓少年行經湖海路一處彎道，疑車速過快自摔，黃姓少年全身擦挫傷，張姓少年送醫不治。警方調查後，依過失傷害致死罪嫌將全案移送少年法庭審理。

這起車禍發生在3月22日上午6時許，黃姓少年騎家中的機車，搭載張姓少年，沿湖海路大武崙漁港往外木山漁港方向行駛，在經過中油油槽處的彎道時自摔，人車倒地，兩人都受傷。

張姓少年傷勢嚴重，消防人員到場時發現已無呼吸心跳，以救護車將他送往基隆長庚醫院，醫師急救未能救回性命，當天上午7時15分宣告死亡。