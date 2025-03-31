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13歲無照騎車載15歲 疑過彎車速太快摔車少年1死1傷
基隆市13歲黃姓少年無照騎機車，載15歲張姓少年行經湖海路一處彎道，疑車速過快自摔，黃姓少年全身擦挫傷，張姓少年送醫不治。警方調查後，依過失傷害致死罪嫌將全案移送少年法庭審理。
這起車禍發生在3月22日上午6時許，黃姓少年騎家中的機車，搭載張姓少年，沿湖海路大武崙漁港往外木山漁港方向行駛，在經過中油油槽處的彎道時自摔，人車倒地，兩人都受傷。
張姓少年傷勢嚴重，消防人員到場時發現已無呼吸心跳，以救護車將他送往基隆長庚醫院，醫師急救未能救回性命，當天上午7時15分宣告死亡。
黃姓少年全身多處擦挫傷，送醫後脫險。警方對他實施酒測，數值為0，並非酒後駕駛肇禍，初了解為車速過快，行經彎道時失控地，造成1死1傷。
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