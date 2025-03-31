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運將趕載客竟逆向行駛還按喇叭嗆讓開 騎士：你逆向欸

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市一輛多元計程車昨天因急著載客，公然逆向行駛在市區道路上，駕駛竟還對機車騎士按喇叭要求讓開；騎士將行車記錄器影像PO上網路，網友批評「逆向還講的這麼理所當然」；轄區第二警分局今天說明，經調監視器確認，駕駛已經違規，將依法開罰。

昨天下午1時許，一輛多元計程車行經台南中西區友愛街，疑因不耐前方車輛排隊等候進入停車場，直接跨越雙黃線逆向開到對向車道，導致許多直行機車僅能勉強從計程車旁通過；計程車駕駛開到一輛機直行車前，還搖下車窗稱「我不是逆向過來嗎？怎樣嗎？」

計程車駕駛繼續說「這邊車都停這樣子，我要載客人，必須逆向過，啊你繞過去就好了」，「啊怎樣嗎」，並按喇叭「你現在有必要拖這麼久時間嗎」；騎士則回「不是啊，你逆向欸」、「就不能逆向啊」、「我沒有怎樣啊」、「慢慢走啊，拜拜」。

騎士將該段行車記錄器影像PO上threads社群媒體，網友紛紛留言「你要載客人就要逆向？你載客人最大，其他用路人都要讓著你喔？工蝦米消威啊」、「一切都先報警」、「職業駕駛？尊重一下自己的職業好嗎？」、「多元計程車不能貼有顏色的隔熱紙 送他去驗車」。

台南市警第二分局調閱相關畫面與路口監視器後，確認該計程車確實有違規行為，交通組組長江俊億指出，駕駛因前方排隊進入停車場之車輛暫停車道，即跨越雙黃線逆向行車，已違反《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第3款，可處600元以上、1800元以下罰鍰。

警方也提醒駕駛人，切勿因停車場滿位而暫停於車道上排隊，恐妨礙車輛通行；另駕車時也應遵守交通規則，避免發生事故或遭舉發處罰。

台南市一輛多元計程車昨天因急著載客，公然逆向行駛在市區道路上，駕駛竟還對機車騎士按喇叭要求讓開。記者袁志豪／翻攝
台南市一輛多元計程車昨天因急著載客，公然逆向行駛在市區道路上，駕駛竟還對機車騎士按喇叭要求讓開。記者袁志豪／翻攝
台南市一輛多元計程車昨天因急著載客，公然逆向行駛在市區道路上，駕駛竟還對機車騎士按喇叭要求讓開。記者袁志豪／翻攝
台南市一輛多元計程車昨天因急著載客，公然逆向行駛在市區道路上，駕駛竟還對機車騎士按喇叭要求讓開。記者袁志豪／翻攝
台南市一輛多元計程車昨天因急著載客，公然逆向行駛在市區道路上，駕駛竟還對機車騎士按喇叭要求讓開。記者袁志豪／翻攝
台南市一輛多元計程車昨天因急著載客，公然逆向行駛在市區道路上，駕駛竟還對機車騎士按喇叭要求讓開。記者袁志豪／翻攝

計程車 車道 逆向

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