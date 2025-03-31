聽新聞
0:00 / 0:00
大港開唱結束前 警艇突加速驅離船隻 港警說話了
2025「大港開唱Megaport」從前天開始一連兩天在高雄駁二藝術特區舉辦，有樂迷昨晚7時許，看到1艘船開到靠近南霸天舞台岸邊的水域，高雄港務警察總隊的警艇發現後，立刻加足馬力上前，將該船請離。網友說，該船是港區的交通船，「應該是路過看看熱鬧」。
這段警艇驅離船隻的影片被貼上網路後，引起熱議。網友說「第一次在大港開唱看到警察船追逐船隻」、「以為是偷渡漁船」。有網友表示，遭警艇追逐的是領港工作船，交通船路過看看熱鬧也沒什麼奇怪的，港警是上前詢問或告知能否停留，「就跟路上的警察一樣」。
高雄港務警察總隊表示，影片中的船隻港區交通船，可行駛在航道上，昨晚該船航行時較靠近大港開唱南霸天舞台岸際岸邊，為維護航道安全，防止落水意外，避免影響演唱會進行，港警總隊一港口中隊警艇上前關心，並請其盡速駛離，船舶也配合駛離。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言