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大港開唱結束前 警艇突加速驅離船隻 港警說話了

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

2025「大港開唱Megaport」從前天開始一連兩天在高雄駁二藝術特區舉辦，有樂迷昨晚7時許，看到1艘船開到靠近南霸天舞台岸邊的水域，高雄港警察總隊的警艇發現後，立刻加足馬力上前，將該船請離。網友說，該船是港區的交通船，「應該是路過看看熱鬧」。

這段警艇驅離船隻的影片被貼上網路後，引起熱議。網友說「第一次在大港開唱看到警察船追逐船隻」、「以為是偷渡漁船」。有網友表示，遭警艇追逐的是領港工作船，交通船路過看看熱鬧也沒什麼奇怪的，港警是上前詢問或告知能否停留，「就跟路上的警察一樣」。

高雄港務警察總隊表示，影片中的船隻港區交通船，可行駛在航道上，昨晚該船航行時較靠近大港開唱南霸天舞台岸際岸邊，為維護航道安全，防止落水意外，避免影響演唱會進行，港警總隊一港口中隊警艇上前關心，並請其盡速駛離，船舶也配合駛離。

1艘港區交通船昨晚7時許，開到靠近大港開唱南霸天舞台岸邊的水域，高雄港務警察總隊的警艇發現後，立刻加足馬力上前，將該船請離。圖／54linpoya提供
1艘港區交通船昨晚7時許，開到靠近大港開唱南霸天舞台岸邊的水域，高雄港務警察總隊的警艇發現後，立刻加足馬力上前，將該船請離。圖／54linpoya提供

大港開唱 警察 高雄港

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