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2男分騎電動二輪車上國1 警調閱影像追查最重罰6千

中央社／ 彰化31日電

2男子在國1中山高南下彰化段，路肩騎乘微型電動二輪車，國道警方獲報趕到現場時，已找不到2男子；調閱監視器畫面發現，2人從彰化交流道離開國道，將追查身分開罰。

有民眾昨天中午發現，在中山高南下192公里彰化路段，有2名穿著拖鞋男子騎微型電動二輪車，2人一前一後騎在國道路肩上，2人一邊騎車一邊聊天，因車速緩慢，後方車輛也因此放慢車速，險象環生。

國道公路警察局第三公路警察大隊一承辦此案員警指出，接獲民眾報案後，立即請中興分隊派員警前往處理，交控中心調閱監視器影像，回報2名男子騎乘微型電動二輪車，已行駛下彰化交流道。

警方指出，民眾騎車誤闖高速公路，可依據道路交通管理處罰條例規定，騎乘機車誤闖國道高速公路可處新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰，也將循線查出2名男子身分。

國道 彰化 電動

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