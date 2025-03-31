新北女行駛台65逆向猛撞下匝道車 被撞駕駛氣胸急送醫
新北市台65快速道路昨天深夜發生嚴重對撞車禍。57歲許女昨晚11時許駕駛休旅車沿台65線往土城方向行駛時，不明原因跨越對向車道逆向撞上欲下匝道的轎車，造成2名駕駛及1名乘客受傷，所幸送醫後已無生命危險。確切車禍原因仍待警方調查。
據了解，板橋警方昨天深夜11時許接獲報案，台65板橋二匝道下橋處發生車禍事故。警方及救護人員到場，發現57歲許女駕駛的休旅車逆向撞上欲下匝道由53歲張男駕駛的轎車，2車車頭嚴重凹陷毀損，張男一度受困車內。
救護人員將許女、張男及1名乘客救出，3人四肢均多擦挫傷，所幸送醫急救後均無大礙。許女酒測值為0，但張男因氣胸無法進行酒測，後續將由醫院抽血檢測，確切肇事原因仍待警方進一步調查。
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