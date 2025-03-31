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台南東區水族寵物店驚傳火警 消防搜索確認小動物安危

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市東區一間水族寵物店今天上午驚傳火警，火勢是從騎樓上廣告招牌開始起火燃燒，現場冒出濃煙，附近民眾趕緊拿滅火器協助滅火；消防局獲報趕往，破門迅速控制火勢，目前屋頂通氣風管仍持續冒出白煙，消防隊持續排煙及入內搜索，所幸無人傷亡。

今天上午10時12分，台南市消防局接獲報案，東門路二段一間鐵皮屋水族寵物店冒出濃煙，消防局出動17車32人、義消3人趕往，於7分鐘內控制火勢；由於屋頂冒出白煙，消防隊擔心火苗延燒至室內，與業者聯繫後，10時44分破門進入，並於10時49分撲滅火勢。

消防調查，初步研判疑似是周遭連棟不同建物騎樓處路邊電箱起火，波及騎樓廣告牌，引發火勢；經消防隊入內搜索確認，當時店家尚未營業，無人傷亡，小動物也都平安，至於詳細起火原因與財務損失，後續將由火調科人員調查釐清。

台南市東區一間水族寵物店今天上午驚傳火警，火勢是從騎樓上廣告招牌開始起火燃燒。記者袁志豪／翻攝
台南市東區一間水族寵物店今天上午驚傳火警，火勢是從騎樓上廣告招牌開始起火燃燒。記者袁志豪／翻攝
台南市東區一間水族寵物店今天上午驚傳火警，火勢是從騎樓上廣告招牌開始起火燃燒。記者袁志豪／翻攝
台南市東區一間水族寵物店今天上午驚傳火警，火勢是從騎樓上廣告招牌開始起火燃燒。記者袁志豪／翻攝

寵物 消防隊 騎樓

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