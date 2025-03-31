輔大醫消防演練護理師當場墜落骨裂 缺軟墊遭批 院方曝考量

新北輔大醫院日前辦消防演練，1名護理師使用緩降機垂降時，從二樓摔落至一樓，因一樓並未鋪設軟墊，造成護理師僅右手骨裂、下唇腫脹。輔大醫院行政副院長龔家騏今出面解釋，基於模擬真實情境考量，不鋪設軟墊，後續醫院會負起所有責任，並全盤檢討消防演練SOP。

龔家騏說明，當天演練共有8名人員參加，該受傷護理師在院裡年資36年，而演練計畫醫院做過事前教育訓練，也做過模擬演練，當天也有正式消防人員示範，並從旁協助。龔說，不幸發生這樣的意外，該護理師受傷第一時間，醫院就把他送到急診室檢查，現在意識清醒、右手有骨裂，目前臥床觀察休息中，身體壯況精神狀況目前都沒問題。

龔家騏指出，醫院為了防範高樓火災視頻傳，消防演練是有必要的，醫院會全面檢討所有演練SOP，外界質疑軟墊鋪設，院方有跟消防局有論過，是為模擬真實情境，沒有鋪設軟墊，後續會跟消防局再做進一步討論。至於責任歸咎，也會開會檢討釐清。