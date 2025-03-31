高雄公寓中庭躺一個人 住戶以為他在睡覺湊近看已死亡

高市瑞屏路一棟公寓住戶今天上午9時許發現一名男子躺在中庭，原以為他在睡覺，湊近看驚見已死亡；警方獲報到場鑑識，現場無打鬥痕跡，死者無明顯外傷，初步排除他殺；因男子無身分證件，疑為街友，已報請檢方相驗，釐清死因。

楠梓警分局指出，今天上午9時許接獲位於瑞屏路某公寓的住戶報案，指中庭開放空間死了一個人，警方獲報到場勘驗，現場無打鬥痕跡、身體無明顯外傷，初步排除外力介入。

住戶向警方表示，原以為男子在睡覺，湊近看才發現男子已經死亡，死者並非是住戶；警方從死者衣著研判疑為附近街友，正查證身分中，並報請檢察官相驗釐清死因。

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