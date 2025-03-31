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宮廟擾鄰2天「書都讀不下去」 有申請路權警只勸導住戶氣炸

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄鳳山區一間宮廟29、30一連舉辦兩天廟會，該宮廟在巷弄封街辦法事，噪音連續擾人兩天，有住戶不堪其擾，通報環保局多次也無用，執法人員一離開，噪音依舊在，警方到場後，因該廟有申請路權，僅勸導未開罰，讓住戶忍不住抨擊「難道有路權住戶就沒人權嗎？」

本報接獲投訴，稱該宮廟位於雙向巷弄內，因舉辦法會，將該巷弄封閉，僅提供行人、機車可通行，汽車則須被迫繞路，自前天起，因廟會需求，該廟封路搭棚，昨天上午9時許，高頻的誦經聲此起彼落，讓熟睡的住戶被迫早起，隨後又有兒童拿起麥克風喧嘩，氣得住戶只能報警求助。

投訴住戶質疑，警方到場後僅勸導，等員警一離開，照常拿起麥克風誦經，他們家有小朋友準備考試，被吵到無法念書，通報環保局，結果稽查人員到場，對方馬上收手裝沒事，等稽查人員離開，又繼續吵鬧。

根據住戶提供的影片，縱使門窗關緊緊，音樂聲仍能傳到房子裡。住戶痛批，整個廟會噪音從早吵到晚，晚間舉辦宴會，還有人拿麥克風講話、播音樂，害他們整個周末無法休息，稽查人員到場後都疑惑「怎會允許宮廟在小巷封路辦法會？」

據了解，該間宮廟曾於4年前因法會吵雜與鄰居發生糾紛，鄰居不滿該宮廟經常放鞭炮、辦法會，吵到持菜刀前往宮廟理論，幸經其他鄰居出手攔阻，才沒有釀成傷亡。

住戶直言，該間宮廟近幾年設立以來，與鄰居相處不睦，昨天就有人因通行問題吵架，因周邊住戶生活單純，只能「敢怒不敢言」。

鳳山警方局指出，昨下午5時許五甲派出所獲報後，有前往南進五街宮廟查處，本案共接獲3次通報妨害安寧，該廟壇有依規定申准路權，並派員在現場疏導，當場有勸導不得有妨害安寧情形，並請立即改善。

不過，警方僅勸導未開罰，今傳到住戶耳裡仍感不滿，他說，「難道宮廟有路權，住戶就沒人權嗎？」為何允許宮廟在小巷舉辦廟會，希望以後分局核發路權可以審酌地點，不然受苦的只是無辜的住戶。

高雄鳳山一間宮廟封路辦廟會，聲響劇烈經執法人員多次勸導都無效，住戶因「魔音傳腦」無法休息、看書，痛批主管機關只顧核發路權不顧住戶人權。讀者提供
高雄鳳山一間宮廟封路辦廟會，聲響劇烈經執法人員多次勸導都無效，住戶因「魔音傳腦」無法休息、看書，痛批主管機關只顧核發路權不顧住戶人權。讀者提供

住戶 噪音 法會 環保局 路權 鄰居

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