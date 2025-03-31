天雨路滑國道開車失控翻車再撞砂石車 女駕駛受傷送醫
國道三號台中沙鹿路段今天早上發生自撞車禍，女駕駛開車疑天雨路滑自撞內側護欄後翻車，再和一輛砂石車碰撞，轎車嚴重毀損，女駕駛受傷送醫，警方提醒，若雨天視線不佳時行駛國道，應保持安全車距並減速慢行，確保行車安全。
國道警方表示，今天早上7時30分，在國道3號北向173公里(沙鹿路段)2車交通事故案，38歲羅女駕駛轎車行駛內側車道，她說因雨天路滑而失控擦撞內側護欄後，翻車在內側車道，過程與行駛中線車道謝男駕駛的砂石車發生碰撞而肇事。
羅女輕傷送梧棲童綜合醫院，適逢通勤時間且需進行拖吊作業，造成車流回堵約2公里。有關肇事經過及肇因研判持續調查釐清中。
警方呼籲用路人，若雨天視線不佳時行駛國道，應保持安全車距並減速慢行，確保行車安全，駕車時應遵守速限，保持安全距離，才能順利煞停。
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