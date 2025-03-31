八里吊車行駛中吊臂突掉落 保時捷路過遭砸驚悚畫面曝

新北市29歲劉男今天上午駕駛吊車行經八里區中華路時，吊臂不明原因突然掉落，當場砸中對向車道1輛保時捷休旅車，保時捷引擎蓋凹陷、輪胎破裂，所幸未造成人員傷亡。警方依道交條例30條1項2款對劉男開罰3千元以上1萬8千元以下罰款。

據了解，29歲劉姓男子今天上午9時許駕駛大型吊車，行經八里區中華路三段往林口方向時，吊車吊臂突然鬆脫掉落在道路上。此時對向1輛由38歲劉男駕駛的白色保時捷休旅車行經，當場遭吊臂砸中，造成引擎蓋凹陷及左前車輪破裂，所幸2車駕駛均未受傷。