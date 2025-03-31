聽新聞
0:00 / 0:00
八里吊車行駛中吊臂突掉落 保時捷路過遭砸驚悚畫面曝
新北市29歲劉男今天上午駕駛吊車行經八里區中華路時，吊臂不明原因突然掉落，當場砸中對向車道1輛保時捷休旅車，保時捷引擎蓋凹陷、輪胎破裂，所幸未造成人員傷亡。警方依道交條例30條1項2款對劉男開罰3千元以上1萬8千元以下罰款。
據了解，29歲劉姓男子今天上午9時許駕駛大型吊車，行經八里區中華路三段往林口方向時，吊車吊臂突然鬆脫掉落在道路上。此時對向1輛由38歲劉男駕駛的白色保時捷休旅車行經，當場遭吊臂砸中，造成引擎蓋凹陷及左前車輪破裂，所幸2車駕駛均未受傷。
警方獲報到場對雙方進行酒測發現均未喝酒，但這起事故也造成中華路雙向全線封閉，警方立即進行採證測繪及交通疏導，迅速將車禍現場排除恢復車流。吊臂脫落原因仍待釐清，警方另依道路交通管理處罰條例第30條1項2款，對吊車駕駛劉男開罰3千元以上1萬8千元以下罰款。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言