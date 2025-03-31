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八里吊車行駛中吊臂突掉落 保時捷路過遭砸驚悚畫面曝

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市29歲劉男今天上午駕駛吊車行經八里區中華路時，吊臂不明原因突然掉落，當場砸中對向車道1輛保時捷休旅車，保時捷引擎蓋凹陷、輪胎破裂，所幸未造成人員傷亡。警方依道交條例30條1項2款對劉男開罰3千元以上1萬8千元以下罰款

據了解，29歲劉姓男子今天上午9時許駕駛大型吊車，行經八里區中華路三段往林口方向時，吊車吊臂突然鬆脫掉落在道路上。此時對向1輛由38歲劉男駕駛的白色保時捷休旅車行經，當場遭吊臂砸中，造成引擎蓋凹陷及左前車輪破裂，所幸2車駕駛均未受傷。

警方獲報到場對雙方進行酒測發現均未喝酒，但這起事故也造成中華路雙向全線封閉，警方立即進行採證測繪及交通疏導，迅速將車禍現場排除恢復車流。吊臂脫落原因仍待釐清，警方另依道路交通管理處罰條例第30條1項2款，對吊車駕駛劉男開罰3千元以上1萬8千元以下罰款。

吊車行駛中吊臂突然掉落，砸中對向保時捷。記者黃子騰／翻攝
吊車行駛中吊臂突然掉落，砸中對向保時捷。記者黃子騰／翻攝
這輛吊車行經八里區中華路時吊臂突然掉落。記者黃子騰／翻攝
這輛吊車行經八里區中華路時吊臂突然掉落。記者黃子騰／翻攝
保時捷左前車輪破裂、引擎蓋凹陷。記者黃子騰／翻攝
保時捷左前車輪破裂、引擎蓋凹陷。記者黃子騰／翻攝

保時捷 罰款 車禍

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