竹聯幫詐欺集團「一家仁」曝光 車手未即時上繳遭凌虐

竹聯幫仁堂弘仁會成員以柯姓首腦為主涉嫌主導詐欺集團，利用Telegram聊天群組「一家仁」為核心聯繫平台，涉及假投資詐騙、洗錢等不法行為，受害人數眾多，損失金額估計逾千萬元。該集團採黑道企業管理模式，暴力控制成員，車手未及時上繳贓款，遭毆打、綑綁、凌虐，身心受創嚴重，新竹地檢署今天起訴柯姓主嫌共52人，收押14人。

該集團假借「鈞舜證券」等虛構投資公司名義，誘騙民眾進行投資，並建立嚴密分工，包括「控盤首腦」、「控台」、「監控手」、「收水手」及「車手」等角色。集團成員藉由偽造員工證件、提供虛假投資網站及收據等手段營造可信形象，吸引被害人投入資金。然而，當受害人要求提領投資獲利時，集團便推託或直接封鎖通訊，最終關閉網站以掩蓋罪行。

此外，該詐欺集團採黑道管理模式，暴力控制成員。一名招募手與車手因未即時上繳210萬元贓款，遭柯姓首腦指示押送至組織據點。成員動員攜帶鋁棒、西瓜刀及電擊棒等凶器，對兩人施以毆打、綑綁、凌虐並拍攝裸照，以恐嚇索取210萬元贖金，親友均無力支付而未遂，兩人身心受創嚴重，目前警方已介入調查。

新竹地檢署檢察官廖啟村指揮並偕同多位檢察官，以團隊辦案模式共同執行。此案積極溯源，鎖定犯罪組織核心成員，自民國113年11月至114年3月間，共執行五波查緝行動，自車手溯源，成功破獲以竹聯幫弘仁會柯姓幫派大哥及幹部成員為主之詐欺集團成員。全案共拘提43人並搜索34處，緝獲相關被告計52人，柯姓主嫌等14人均經法院羈押獲准。

新竹地檢署表示，將依組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢防制法、傷害、加重妨害自由強制、強暴、脅迫攝錄他人性影像、加重強盜未遂等罪，共29人提起公訴，移請新竹地方法院審理。