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幫派組投資詐騙集團 設假網站專騙資深股票族

中央社／ 台北31日電

竹聯幫柯姓大哥組詐騙集團，設置假App誘騙有投資股票經驗的被害人，刑事局查出被害人為60歲以上長輩居多，被騙後仍持續投入金錢，警方逮捕柯男等50餘人送辦。

刑事局今天召開記者會，電信偵查大隊第一隊隊長韋詩亭說，去年9月間獲報，有民眾遇到假投資詐騙，財損約新台幣200萬元，經派員查處逮捕取款車手，向上追查，掌握竹聯幫背景柯姓男子為首的詐騙集團涉重嫌。

刑事局表示，36歲柯姓男子為幫派首腦指揮小弟擔任詐騙集團取款、監控、收水員，並假冒知名證券公司，設App並稱有內線或可協助投資為由，遊說股民投資，取款時要車手出示假證券公司員工名牌、大小章收據等。

警方查出，當投資人要求拿回出金獲利就被封鎖或以各種理由推拖，柯姓男子等人最後關閉App規避，從去年9月至今年2月中旬，初查有10餘人被騙，總財損約3000萬元以上。

警方說，統計發現被害人都有投資股票多年經驗，年紀都在60歲以上，被害人受騙後，因篤信自身投資經驗認為仍可取回獲利，無法接受遇到詐騙。

警方指出，監控期間發現柯姓男子指示小弟赴台中市北屯區執行監控，發現有車手收到贓款210餘萬元，未繳回且疑有躲藏，柯男指示把2名車手押回台北進行毆打、凌虐，車手受重傷後卻不敢報警。

刑事局掌握證據後，今年2月間赴柯姓男子在新北市堂口等處搜索，逮捕柯男等50餘人到案，搜出假證券公司印章、證件、上千顆虛擬貨幣、贓款700餘萬元等物。警詢後將把柯姓男子等50餘人依涉組織犯罪防制條例、詐欺等罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。

刑事局表示，此案詐騙手法是由幫派成員設假投資網站或App，在網路登廣告，等被害人交付投資款後，再以話術或提供蠅頭小利讓被害人誤認賺錢，誘騙持續投入大量資金，且都以長輩受騙居多，呼籲投資人多注意，遇詐騙撥165專線求證。

被害人 詐騙集團 車手

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