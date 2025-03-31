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天雨路滑！國2機場系統小黃自撞護欄 車體翻覆零件四散

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

國道2號東向9公里機場系統今上午發生一起翻車事故，1輛計程車疑天雨路滑不慎自撞匝道護欄，車輛當場翻覆、波及另外3輛小客車，駕車的68歲簡姓男子一度受困車內，車內無乘客，所幸簡男被救出後送醫無生命危險。

國道警方指出，今上午8時38分左右接獲通報，國道2號東向9公里機場系統東往北匝道內，有1輛計程車發生翻車事故，立刻調派巡邏車前往，警消到場後發現一名男子受困車內，意識尚清楚，立即協助該男子脫困送醫救治。

初步了解，68歲簡姓男子駕駛計程車行經國道2號東向9公里機場系統東往北匝道時，疑似天雨路滑自撞匝道護欄，車體零件掉落波及行經國2西往北匝道內3輛小客車。

簡男受困車內，警消到場後協助脫困，送往林口長庚醫院救治，所幸簡男有依規定繫上安全帶，經醫生診治後無生命危險，現場於上午9時57分排除，酒測值待檢測，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

國道2號東向9公里機場系統今上午發生一輛計程車自撞護欄翻車事故。記者周嘉茹／翻攝
國道2號東向9公里機場系統今上午發生一輛計程車自撞護欄翻車事故。記者周嘉茹／翻攝
國道2號東向9公里機場系統今上午發生一輛計程車自撞護欄翻車事故。記者周嘉茹／翻攝
國道2號東向9公里機場系統今上午發生一輛計程車自撞護欄翻車事故。記者周嘉茹／翻攝

國道 機場 自撞 計程車

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