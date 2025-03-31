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高雄機車騎士闖紅燈撞違規行人 他送醫不治查不出身分

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

龔姓男子昨晚8時26分許騎機車行經高市中山二路闖紅燈，先撞飛也闖紅燈的行人及騎電動機車的魏姓少年，致機車冒煙起火，幸被警方撲滅；行人因左腿骨折、頭部受傷，昨晚宣告不治，龔、魏則身體擦挫傷；由於死者疑為街友，迄今仍查不出身分。

新興警分局調查，50歲的龔姓男子昨晚8時26分許騎機車返家，途經新興區新崛江商圈的中山二路與五福二路口，見路口紅燈，但左轉轎車可綠燈通行之際，不顧人來人往的行人正在過馬路，直接闖紅燈。

龔男直駛路口後，撞上一名當下也闖紅燈違規穿越馬路的中年男子及騎乘微型電動二輪車的17歲魏姓少年，龔男機車滑行後，當場冒煙起火，所幸新興警分局五福路派出所緊鄰事故現場，警方獲報，出發前先帶滅火器，分頭持滅火器撲滅著火的機車。

救護員抵達現場，發現遭撞的男子左腿骨折、頭部流血，身上有些許酒味已意識不清，先將他送醫急救，經搶救後，因傷重，昨深夜宣告不治，由於死者身上沒證件，背包裡放置衣物，從衣著看，疑為事發附近的街友，警方除比對指紋外，將從列冊街友名冊比對特徵，以釐清死者身分。

龔男和魏姓少年事故後，身體、手腳多處擦挫傷，分別被送醫治療。警方事後對龔、魏兩人施以酒測，無酒駕行為，據了解，龔男當時疑搶快闖紅燈，撞上也違規闖紅燈的行人和魏姓少年；詳細肇責由交通大隊釐清判定。

由於龔男未禮讓行人、闖紅燈撞傷人，警方後續針對龔男違規行為，依道路交通管理處罰條例44及53條，將予以掣單舉發，分別處1200元至6000元及1800元至5400元罰鍰。

另魏姓少年闖紅燈不分，則依道路交通管理處罰條例74條告發，可處300至1200元罰鍰；違規穿越馬路男子將依道路交通管理處罰條例78條「不依標誌、標線、號誌之指示」，處以500元罰鍰。

龔姓男子昨晚8時26分許騎機車闖越中山二路口紅燈，撞上違規穿越馬路的行人，再撞上闖紅燈騎電動機車的少年，致機車冒煙起火，幸警方用滅火器滅火，事故釀1死2傷。記者石秀華／翻攝
龔姓男子昨晚8時26分許騎機車闖越中山二路口紅燈，撞上違規穿越馬路的行人，再撞上闖紅燈騎電動機車的少年，致機車冒煙起火，幸警方用滅火器滅火，事故釀1死2傷。記者石秀華／翻攝
龔姓男子昨晚8時26分許騎機車闖越中山二路口紅燈，撞上違規穿越馬路的行人，再撞上闖紅燈騎電動機車的少年，致機車冒煙起火，幸警方用滅火器滅火，事故釀1死2傷。記者石秀華／翻攝
龔姓男子昨晚8時26分許騎機車闖越中山二路口紅燈，撞上違規穿越馬路的行人，再撞上闖紅燈騎電動機車的少年，致機車冒煙起火，幸警方用滅火器滅火，事故釀1死2傷。記者石秀華／翻攝
龔姓男子昨晚8時26分許騎機車闖越中山二路口紅燈，撞上違規穿越馬路的行人，再撞上闖紅燈騎電動機車的少年，致機車冒煙起火，幸警方用滅火器滅火，事故釀1死2傷。記者石秀華／翻攝
龔姓男子昨晚8時26分許騎機車闖越中山二路口紅燈，撞上違規穿越馬路的行人，再撞上闖紅燈騎電動機車的少年，致機車冒煙起火，幸警方用滅火器滅火，事故釀1死2傷。記者石秀華／翻攝
龔姓男子昨晚8時26分許騎機車闖越中山二路口紅燈，撞上違規穿越馬路的行人，再撞上闖紅燈騎電動機車的少年，致機車冒煙起火，幸警方用滅火器滅火，事故釀1死2傷。記者石秀華／翻攝
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龔姓男子昨晚8時26分許騎機車闖越中山二路口紅燈，撞上違規穿越馬路的行人，再撞上闖紅燈騎電動機車的少年，致機車冒煙起火，幸警方用滅火器滅火，事故釀1死2傷。記者石秀華／翻攝
龔姓男子昨晚8時26分許騎機車闖越中山二路口紅燈，撞上違規穿越馬路的行人，再撞上闖紅燈騎電動機車的少年，致機車冒煙起火，幸警方用滅火器滅火，事故釀1死2傷。記者石秀華／翻攝

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