撞路旁停車後翻覆酒測值零…車內有空煙彈 警帶回採尿

陳姓男子昨晚開車行駛基隆市南榮路，不慎擦撞停在路旁的轎車後，翻覆在車道上，造成交通受阻。陳男接受酒測，數值為零，但員警在他車內發現使用過的電子煙彈，帶回派出所採尿送檢，調查是否涉毒釀禍。

29歲陳男昨晚9時許，開車行經南榮路事故地點，不慎擦撞路旁的轎車後，整輛車側翻在車道上，被撞的轎車往前推擠，又造成前方機車倒地。

員警獲報到場處理，陳男自車內脫困，並無大礙，接受酒測後，排除酒後駕車肇禍。警方採證時，在陳男的車內找到疑使用完的電子煙彈，懷疑是吸食「喪屍煙彈」惹禍，將他帶回警局採尿送驗，釐清事故原因。

事故發生後，陳男轎車阻斷南榮路八堵往基隆市區方向車道，基隆警一分局南榮路派出所派員前往現場，調撥市車往八堵方向車道雙向行車，並在交通隊員警完成測繪、拖離事故車輛後，恢復號正常行車。

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