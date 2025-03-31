聽新聞
0:00 / 0:00
高雄計程車遭聯結車追撞衝分隔島 網：人生跑馬燈狂跑
臉書社團「高雄小港區的大小事」有網友貼出一則貼文，指昨天早上在小港機場外面中山路上，車尾發生一起交通意外，一陣大聲急煞車聲後，看到白車撞上分隔島上，現在看行車記錄器才看出原來是被大車撞了！
原PO並附上影片，只見影片中，一輛聯結車欲變換車道，直接撞上三菱轎車，導致轎車360度迴轉後，衝上分隔島。
影片引起網友熱議，有網友直指，「副駕如果有坐人，人生跑馬燈一定狂跑」；有網友以過往經驗指，「只要被這種聯結車撞到基本上都是這種慘狀，上次被撞也差不多，現在看到大車都瑟瑟發抖」、「可惡跟我以前被撞是一樣方式，開著開著就親上來了」。
有網友建議，「開車基本不要在大車前後左右，行駛中盡量遠離，小車撞不贏大車，保命要緊」；有網友認為，「嚴重疏忽，大貨車很多鏡頭可看，貨車司機可能只看後方鏡頭殊不知左前旁就有車就直接變換車道」。
轄區小港警分局指出，何姓男子（39歲）昨天上午9時27分許駕駛聯結車沿中山四路最內側車道東向西行駛，向右側變換車道時，不慎擦撞右側車道前方由李姓男子（30歲）所駕駛的多元計程車，導致李男車子失控衝撞路中分隔島肇事，所幸當下無人受傷。
警方事後對何、李2人施以酒測，無酒駕行為；警方先對何男未注意前方車輛、任意變換車道的違規行為，依據道路交通管理處罰條例第45條第1項第4款規定，開出可處600元至1800元罰鍰；詳細肇責由交通大隊分析釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言