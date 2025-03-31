高雄計程車遭聯結車追撞衝分隔島 網：人生跑馬燈狂跑

何姓男子駕聯結車昨天上午9時27分許沿高市中山四路內側 車道 行駛，欲變換車道時，撞及前方李姓男子的多元計程車，致李男車子360度迴轉後，衝上分隔島，雖車損但李未受傷；過程被人PO網，網友指，「副駕若有人，人生跑馬燈一定狂跑」。

臉書社團「高雄小港區的大小事」有網友貼出一則貼文，指昨天早上在小港機場外面中山路上，車尾發生一起交通意外，一陣大聲急煞車聲後，看到白車撞上分隔島上，現在看行車記錄器才看出原來是被大車撞了！

原PO並附上影片，只見影片中，一輛聯結車欲變換車道，直接撞上三菱轎車，導致轎車360度迴轉後，衝上分隔島。

影片引起網友熱議，有網友直指，「副駕如果有坐人，人生跑馬燈一定狂跑」；有網友以過往經驗指，「只要被這種聯結車撞到基本上都是這種慘狀，上次被撞也差不多，現在看到大車都瑟瑟發抖」、「可惡跟我以前被撞是一樣方式，開著開著就親上來了」。

有網友建議，「開車基本不要在大車前後左右，行駛中盡量遠離，小車撞不贏大車，保命要緊」；有網友認為，「嚴重疏忽，大貨車很多鏡頭可看，貨車司機可能只看後方鏡頭殊不知左前旁就有車就直接變換車道」。

轄區小港警分局指出，何姓男子（39歲）昨天上午9時27分許駕駛聯結車沿中山四路最內側車道東向西行駛，向右側變換車道時，不慎擦撞右側車道前方由李姓男子（30歲）所駕駛的多元計程車，導致李男車子失控衝撞路中分隔島肇事，所幸當下無人受傷。