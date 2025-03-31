快訊

陸配小微、恩綺限期今天離台…其中1人恐有變數 劉世芳曝原因

被球團高層點名坐腿上 李雅英動怒：那不是可輕描淡寫帶過的玩笑話

牛五蔵14片櫛瓜880！業者強調顧品質 網友打臉：非常不誠實

聽新聞
0:00 / 0:00

四輪朝天！台中14期無號誌路口 LEXUS對決HONDA遭撞翻

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子在今天凌晨駕駛LEXUS休旅車，行經北屯區時，與妙齡的呂姓女子駕駛的HONDA轎車發生碰撞，林車被撞翻四輪朝天，釀林、呂女與另名乘客受傷，警方調查，駕駛都無酒駕，該處為無號誌路口，林的行向有倒三角標誌，需禮讓幹道車先行，詳細肇因待查。

經查，林姓男子（49歲）在今天凌晨1時許，駕駛LEXUS RX350休旅車沿北屯區榮德路往北行駛，當時呂姓女子（20歲）駕駛HONDA轎車沿崇德五路往西直行，雙方在榮德路、崇德五路口發生碰撞，林車被呂車撞翻四輪朝天，釀3人受傷，但無生命危險。

警方到場調查，林、呂女都無酒精濃度，該路口為無號誌路口，林行向有倒三角號誌，屬於支道，行經路口時，需禮讓幹道車先行，詳細的肇事原因，需待交大事故組後續釐清。

第五警分局呼籲，用路人行經無號誌路口時，應減速慢行，以確保交通安全。

台中市林姓男子在今天凌晨駕駛LEXUS休旅車行經北屯區時，與呂姓女子的HONDA轎車碰撞，林車四輪朝天。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子在今天凌晨駕駛LEXUS休旅車行經北屯區時，與呂姓女子的HONDA轎車碰撞，林車四輪朝天。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子在今天凌晨駕駛LEXUS休旅車行經北屯區時，與呂姓女子的HONDA轎車碰撞，林車四輪朝天。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子在今天凌晨駕駛LEXUS休旅車行經北屯區時，與呂姓女子的HONDA轎車碰撞，林車四輪朝天。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子在今天凌晨駕駛LEXUS休旅車行經北屯區時，與呂姓女子的HONDA轎車碰撞，林車四輪朝天。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子在今天凌晨駕駛LEXUS休旅車行經北屯區時，與呂姓女子的HONDA轎車碰撞，林車四輪朝天。記者陳宏睿／翻攝

休旅車 台中市 標誌 車禍

延伸閱讀

Honda怎麼躲川普的進口關稅？向Toyota買電池！

影／這輛Honda S2000沒有VTEC！但有Viper的V10引擎！

影／911竟然換了Honda的引擎？保時捷鐵粉憤怒了！

Honda S7電動SUV正式量產 主打中國中高階市場

相關新聞

八里聯結車追撞前方機車 騎士腹部遭輾臟器外露慘死

新北市八里區今天上午發生死亡車禍。45歲張姓男子上午7時許駕駛聯結車行經八里區中華路三段時，不慎撞上前方同向69歲陳姓騎...

四輪朝天！台中14期無號誌路口 LEXUS對決HONDA遭撞翻

台中市林姓男子在今天凌晨駕駛LEXUS休旅車，行經北屯區時，與妙齡的呂姓女子駕駛的HONDA轎車發生碰撞，林車被撞翻四輪...

高雄計程車遭聯結車追撞衝分隔島 網：人生跑馬燈狂跑

何姓男子駕聯結車昨天上午9時27分許沿高市中山四路內側車道行駛，欲變換車道時，撞及前方李姓男子的多元計程車，致李男車子3...

影／東勢自撞車禍 貨車車頭凹陷駕駛受困消防搶救

台中市東勢區昨晚發生自撞車禍，一輛貨車行駛途中自撞路邊圍牆，車頭凹陷，駕駛受困車內，消防隊員搶救後送醫急救，無生命危險，...

影／台中妙齡女騎單車酒駕…遭警攔查驚呼：這樣也會

台中市第一警分局在本月執行11場大規模取締酒駕，已查緝80件酒駕案件，其中27日時查緝到妙齡的林姓女子騎單車行經中區中華...

國道三號清水段連2起自撞 大貨車和轎車都撞後翻車

今天清晨中部地區大雨，國道三號清水段北向車道連二起自撞車禍，大貨車自撞後翻車，機油洩漏，交通一度受阻；一輛轎車後來也在相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。