四輪朝天！台中14期無號誌路口 LEXUS對決HONDA遭撞翻

台中市林姓男子在今天凌晨駕駛LEXUS休旅車，行經北屯區時，與妙齡的呂姓女子駕駛的HONDA轎車發生碰撞，林車被撞翻四輪朝天，釀林、呂女與另名乘客受傷，警方調查，駕駛都無酒駕，該處為無號誌路口，林的行向有倒三角標誌，需禮讓幹道車先行，詳細肇因待查。

經查，林姓男子（49歲）在今天凌晨1時許，駕駛LEXUS RX350休旅車沿北屯區榮德路往北行駛，當時呂姓女子（20歲）駕駛HONDA轎車沿崇德五路往西直行，雙方在榮德路、崇德五路口發生碰撞，林車被呂車撞翻四輪朝天，釀3人受傷，但無生命危險。

警方到場調查，林、呂女都無酒精濃度，該路口為無號誌路口，林行向有倒三角號誌，屬於支道，行經路口時，需禮讓幹道車先行，詳細的肇事原因，需待交大事故組後續釐清。