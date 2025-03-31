快訊

陸配小微、恩綺限期今天離台…其中1人恐有變數 劉世芳曝原因

被球團高層點名坐腿上 李雅英動怒：那不是可輕描淡寫帶過的玩笑話

牛五蔵14片櫛瓜880！業者強調顧品質 網友打臉：非常不誠實

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台中妙齡女騎單車酒駕…遭警攔查驚呼：這樣也會

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第一警分局在本月執行11場大規模取締酒駕，已查緝80件酒駕案件，其中27日時查緝到妙齡的林姓女子騎單車行經中區中華路時，被警方攔下，聽到警方告知騎單車酒駕仍有罰則時，驚呼「這樣也會」，林女酒測值超標，可罰1200元至2400元，林女也說「絕不再犯」。

第一警分局在本月截至27日為止，已執行11場大規模取締酒駕路檢勤務，取締酒駕達80件，一分局轄區今年迄今與去年同期相比，酒駕肇事致傷人數15人，較去年同期17人，減少2人，下降11.8%，數據有下降。

第一警分局大誠所警員林冠賢在本月27日凌晨4時許，巡經中區中華路段時，攔查林姓女子（24歲）酒後騎乘腳踏自行車，林女聽聞員警告知，酒後不可騎乘腳踏自行車時，驚呼不知酒後騎乘腳踏自行車也屬違規。

經酒測後酒測值高達0.52mg/L，雖幸運未發生事故憾事，惟經員警告誡並製單開罰後，林女也連聲說不好意思，還說絕不再犯。

第一警分局交通組解釋，酒後不應再使用任何交通工具，縱使騎乘腳踏自行車，只要酒測值0.15mg/L以上，會構成道路交通管理處罰條例第73條第2項違規，可處1200元以上2400元以下罰鍰，當場禁止其駕駛，如使用具電池驅動提供動力之電動輔助自行車，若酒測值0.25mg/L以上，甚會構成公共危險罪。

第一警分局長尤啓南說，分局依酒駕肇事溯源結果督促飲酒場所，如酒店、KTV、餐廳等業者善盡防制酒駕社會責任，呼籲市民朋友勿心存僥倖，如有聚會飲酒，應相互提醒，要妥善安排交通工具，如搭乘大眾運輸、計程車或是使用代駕，以確保安全回家，共同維護市民安全的交通環境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市林姓妙齡女在27日酒後騎單車，遭警方攔下後開單告發。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓妙齡女在27日酒後騎單車，遭警方攔下後開單告發。記者陳宏睿／翻攝

自行車 酒測 酒駕

延伸閱讀

豐原警今年查獲96件酒駕 有多達15件都是這族群…警要加強宣導

不滿被攔查！剽悍女騎士搶罰單、動手打警頭 下場出爐

出獄第7天就酒駕...害朋友摔破頭慘死 一二審都判8年半

前樂天女孩李芳離婚變「單身媽咪」　外野手尪邱丹酒駕自毀前程：不怪任何人

相關新聞

八里聯結車追撞前方機車 騎士腹部遭輾臟器外露慘死

新北市八里區今天上午發生死亡車禍。45歲張姓男子上午7時許駕駛聯結車行經八里區中華路三段時，不慎撞上前方同向69歲陳姓騎...

四輪朝天！台中14期無號誌路口 LEXUS對決HONDA遭撞翻

台中市林姓男子在今天凌晨駕駛LEXUS休旅車，行經北屯區時，與妙齡的呂姓女子駕駛的HONDA轎車發生碰撞，林車被撞翻四輪...

高雄計程車遭聯結車追撞衝分隔島 網：人生跑馬燈狂跑

何姓男子駕聯結車昨天上午9時27分許沿高市中山四路內側車道行駛，欲變換車道時，撞及前方李姓男子的多元計程車，致李男車子3...

影／東勢自撞車禍 貨車車頭凹陷駕駛受困消防搶救

台中市東勢區昨晚發生自撞車禍，一輛貨車行駛途中自撞路邊圍牆，車頭凹陷，駕駛受困車內，消防隊員搶救後送醫急救，無生命危險，...

影／台中妙齡女騎單車酒駕…遭警攔查驚呼：這樣也會

台中市第一警分局在本月執行11場大規模取締酒駕，已查緝80件酒駕案件，其中27日時查緝到妙齡的林姓女子騎單車行經中區中華...

國道三號清水段連2起自撞 大貨車和轎車都撞後翻車

今天清晨中部地區大雨，國道三號清水段北向車道連二起自撞車禍，大貨車自撞後翻車，機油洩漏，交通一度受阻；一輛轎車後來也在相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。