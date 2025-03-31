影／台中妙齡女騎單車酒駕…遭警攔查驚呼：這樣也會

台中市第一警分局在本月執行11場大規模取締酒駕，已查緝80件酒駕案件，其中27日時查緝到妙齡的林姓女子騎單車行經中區中華路時，被警方攔下，聽到警方告知騎單車酒駕仍有罰則時，驚呼「這樣也會」，林女酒測值超標，可罰1200元至2400元，林女也說「絕不再犯」。

第一警分局在本月截至27日為止，已執行11場大規模取締酒駕路檢勤務，取締酒駕達80件，一分局轄區今年迄今與去年同期相比，酒駕肇事致傷人數15人，較去年同期17人，減少2人，下降11.8%，數據有下降。

第一警分局大誠所警員林冠賢在本月27日凌晨4時許，巡經中區中華路段時，攔查林姓女子（24歲）酒後騎乘腳踏自行車，林女聽聞員警告知，酒後不可騎乘腳踏自行車時，驚呼不知酒後騎乘腳踏自行車也屬違規。

經酒測後酒測值高達0.52mg/L，雖幸運未發生事故憾事，惟經員警告誡並製單開罰後，林女也連聲說不好意思，還說絕不再犯。

第一警分局交通組解釋，酒後不應再使用任何交通工具，縱使騎乘腳踏自行車，只要酒測值0.15mg/L以上，會構成道路交通管理處罰條例第73條第2項違規，可處1200元以上2400元以下罰鍰，當場禁止其駕駛，如使用具電池驅動提供動力之電動輔助自行車，若酒測值0.25mg/L以上，甚會構成公共危險罪。

第一警分局長尤啓南說，分局依酒駕肇事溯源結果督促飲酒場所，如酒店、KTV、餐廳等業者善盡防制酒駕社會責任，呼籲市民朋友勿心存僥倖，如有聚會飲酒，應相互提醒，要妥善安排交通工具，如搭乘大眾運輸、計程車或是使用代駕，以確保安全回家，共同維護市民安全的交通環境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康