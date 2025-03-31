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男騎車回家摔倒 地下車道遭輾亡
廖姓男子昨天騎機車返回住家大樓，進車道下坡時，疑因天雨路面濕滑摔倒，頭部撞擊車道鐵捲門後倒地，來不及起身，遭正要外出的同社區住戶蔡姓男子開車輾過，送醫不治。檢警調查蔡疑因車道死角未察覺地面有人而肇禍，依過失致死罪嫌偵辦中。
檢警調查，四十七歲廖姓男子昨天上午八時許，騎機車要返回台中市北區忠太東路上的住處，他騎車進大樓地下停車場時，疑因天雨濕滑，在車道下坡處不慎滑倒，過程中頭部撞到停車場鐵門，當場倒臥在車道。
廖疑因受傷未能即時起身，沒多久同大樓住戶六十七歲蔡姓男子開車準備外出，行經案發地點上坡處時，蔡疑因視線死角沒注意到廖男倒臥車道，左前輪當場輾過廖男身體，蔡驚覺壓到「異物」，下車察看才知撞到人，立即報警求助。
警、消到場時，廖男還困在車輛底下，被消防隊救出時已無生命跡象，緊急送醫後仍不治，蔡翁在場時接受酒測，沒有喝酒反應。
檢察官昨天下午相驗，初步判斷廖男是因車禍導致創傷內出血休克致死，家屬沒有意見，蔡男訊後請回，依過失致死罪偵辦。
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