高雄機車騎士闖紅燈撞違規行人 車著火釀3傷

龔姓男子今晚8時26分許騎機車行經高市新崛江商圈的中山二路，未禮讓行人闖紅燈後，先撞飛違規穿越馬路的行人，再撞上闖紅燈騎電動機車的魏姓少年，致機車冒煙起火，幸警方用滅火器滅火；事故造成行人左腿骨折，龔、魏身體擦挫傷。

新興警分局調查，50歲的龔姓男子今晚8時26分許騎機車返家，途經新興區新崛江商圈的中山二路時，見路口紅燈，但左轉轎車可綠燈通行之際，不顧人來人往的行人正在過馬路，直接闖紅燈。

龔男直駛路口後，撞上一名未走在斑馬線上、違規穿越馬路疑似街友的中年男子，隨後又撞上騎乘微型電動二輪車的17歲魏姓少年，龔男機車當場冒煙起火。

由於新興警分局五福路派出所緊鄰事故現場，警方出發前先帶滅火器，警員分頭持滅火器撲滅著火的機車，救護員抵達現場，發現遭撞行人左腿骨折、身上有些許酒味、意識不清，先將他送醫急救；另龔男和魏姓少年則身體、手腳多處擦挫傷，分別被送醫治療。

警方事後對龔、魏兩人施以酒測，無酒駕行為，據了解，龔男當時疑搶快闖紅燈肇禍，詳細肇責由交通大隊釐清判定。

由於龔男未禮讓行人、闖紅燈撞傷人，警方後續針對龔男違規行為，依道路交通管理處罰條例44及53條，將予以掣單舉發，分別處1200元至6000元及1800元至5400元罰鍰。

另魏姓少年闖紅燈不分，則依道路交通管理處罰條例74條告發，可處300至1200元罰鍰；違規穿越馬路男子將依道路交通管理處罰條例78條「不依標誌、標線、號誌之指示」，處以500元罰鍰。