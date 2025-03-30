輔大醫院護理師學緩降機不慎墜落 2樓墜下重摔驚險畫面曝

新北市泰山區輔大醫院日前進行消防演練時，1名護理師在學習緩降機垂降時，不慎從2樓墜落重摔至1樓，所幸護理師僅右手骨裂、下唇腫脹並無生命危險。輔大醫院表示後續將全面檢討並強化訓練安全措施，確保同仁受訓期間安全。

據了解，輔仁大學附設醫院27日委請新北市消防局泰山分隊，至輔大醫院進行消防安全宣導。醫護人員分組學習緩降機逃生方式，1名女護理師在操作緩降機過程中，不慎從2樓墜落重摔至1樓，驚悚過程全被拍下並上傳臉書社團爆料公社。

從影片發現，當時消防隊員將緩降機的緩降索套在護理師的身上，並講解操作流程。女護理師接著爬出窗戶準備緩降，疑因一時緊張不慎抓空。消防隊員立即緊抓緩降索，護理師一度吊掛在半空中，但不到5秒鐘緩降索鬆脫導致護理師從2樓高度墜落。

此時在1樓戒護的消防隊員立即上前檢視護理師傷勢，所幸護理師僅右手骨裂、下唇腫脹無生命危險，目前正在醫院治療中。

輔大醫院表示，事件發生後，院方立即啟動緊急醫療處置機制，將該名護理師迅速送至本院急診評估與治療。目前護理師意識清楚，經診斷為右手骨裂、下唇腫脹，現可正常進食及清楚表達，將持續密切關注其身心狀況，並提供必要協助與支持。

輔醫團隊高度重視此次意外事件，後續將依職業安全相關規定提報職安會議進行全面檢討，並強化訓練安全措施，確保所有同仁在受訓期間的安全與福祉。

新北市消防局表示，本月27日輔大醫院請求泰山消防分隊協助辦理消防宣導時，院方欲以實際方式進行緩降機操作訓練，消防分隊告知該操作有其風險，建議以講解取代實際操作。過程為求慎重，消防人員除自行示範操作，並錄製影片作為事前教學，並確保該設施安全無虞，另建議院端應於操作下方設置軟墊避免墜落受傷風險。

但實際操作階段仍不幸發生墜落受傷之憾事。對此消防局表示遺憾，並於當日由轄區分隊主管親自探視並表達慰問之意。消防單位亦立即檢討相關流程，確保未來能與單位進行更詳細之溝通作業，確保類似憾事不再發生。