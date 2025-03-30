公車轉彎擦撞罷傅連署宣傳車 宣傳車司機違停警開罰600

新北市林口區今天下午發生公車擦撞罷免宣傳車意外。46歲劉男駕駛台北客運公車從林口區文化北路一段林口總站出站左轉時，擦撞違停在紅線上的罷免連署宣傳車，所幸無人受傷。雙方均無酒駕，但宣傳車陳姓司機因紅線違停，警方依法開單舉發。

據了解，駕駛台北客運920路公車的劉姓男子（46歲），今天下午3時許從新北市林口區文化北路一段林口總站出站，準備沿著路線載客。當公車駛出總站左轉時，不慎撞上違停在紅線上的1輛由60歲陳男駕駛的罷免傅崑萁宣傳車。

警方獲報趕抵現場，發現這起車禍並無人員受傷，雙方酒測值均為0，確切肇責歸屬仍待調查釐清。但宣傳車駕駛陳男因紅線違停，警方依道路交通管理處罰條例第55條第1項第3款：汽車駕駛人，在設有禁止臨時停車標誌、標線處所臨時停車開出罰單，依法可處300元以上600元以下罰單。