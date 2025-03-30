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步道人煙罕至…夫妻高雄美濃清泉佛堂附近爬山 丈夫疑失足滑落獲救

中央社／ 高雄30日電

一對夫妻今天到高雄市美濃區清泉佛堂附近山區爬山，丈夫疑似失足滑落邊坡，妻子報案求助。警消獲報派員搜尋，經熱心民眾協助，將意識清楚、多處受擦挫傷男子帶出山送醫救治。

高雄市警察局旗山分局員警指出，一名中年婦人與丈夫今天到高雄市美濃區清泉佛堂後面山上爬山，丈夫疑似在下午1時許不慎失足滑落邊坡，婦人趕緊報案求助。

高雄市消防局獲報派出3分隊、8車、14人協助搜尋。高雄市消防局第一中隊副中隊長鍾國志告訴中央社記者，夫妻2人登山路徑非主要步道，人煙罕至且布滿竹林、地形複雜，2人應不熟悉路徑，走到一處岔路再爬升至稜線時，丈夫疑似失足滑落邊坡。

鍾國志表示，搜救過程中有聯繫到在地熱心民眾以輕裝並攜帶鐮刀協助入山尋人，順利在下午3時30分許接觸到滑落邊坡的男子，約莫在下午5時許協助男子下山。救護人員初步評估男子多處受擦挫傷、意識清楚，經救護人員處置後送醫。

一名中年婦人與丈夫30日到高雄市美濃區清泉佛堂後方爬山，丈夫下午疑似不慎失足滑落邊坡，婦人趕緊報案求助，所幸經熱心民眾協助，順利將意識清楚、多處受擦挫傷男子帶出山送醫救治。圖／高雄市消防局提供（中央社）
一名中年婦人與丈夫30日到高雄市美濃區清泉佛堂後方爬山，丈夫下午疑似不慎失足滑落邊坡，婦人趕緊報案求助，所幸經熱心民眾協助，順利將意識清楚、多處受擦挫傷男子帶出山送醫救治。圖／高雄市消防局提供（中央社）

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