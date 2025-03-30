天候影響下大雨…台9丁南方澳段一度落石中斷 龜山島再封2天

受大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，宜蘭蘇澳地區今天下起大雨，台9丁線南方澳路段下午落石坍方阻斷雙向交通1個多小時，在傍晚恢復通行；另因氣象預報沿海風強浪高，龜山島明、後兩天再度封島。

公路局東區養護工程分局南方澳工務段表示，蘇花公路台9丁線5.2公里處南方澳路段，今天下午3時30分發生落石坍方，造成蘇澳到東澳路段雙向中斷，經調派人員、機具搶修，在傍晚5時恢復通行，目前兩端都有人員警戒待命，引導通行。