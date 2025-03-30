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好衰！車停高雄鼓山路邊被擦撞 肇事駕駛竟跑了
高雄李姓男子、許姓女子28日早上將轎車停在鼓山區中華一路旁，卻遭文姓男子開車衝撞，文男事後駕車逃逸，警方獲報後，循線通知文男到案，他自稱是疲勞精神不佳才會擦撞，因無人受傷，警方對文男開單告發，可罰3000元並吊照3個月。
警方調查，28日上午7時許，文姓男子駕車行經中華一路時，突然往右行駛，轎車右前方擦撞停在路邊的兩輛轎車，造成兩車左側門板受損。
但案發後文男並未將轎車停下查看，反而裝沒事逃離現場，李姓男子、許姓女子取車時發現車輛受損，且肇事駕駛還不見蹤影，氣炸報警。
警方調閱監視器，鎖定肇事的駕駛文男（29歲）到案說明，文男當時擦撞許女轎車後，整輛車幾乎「騎上去」，但他卻直接倒車，「落地」後直接離開，文自稱因疲勞駕駛，精神不佳，才會不小心撞擊路旁車輛。
因無人受傷，雙方車禍屬於民事範疇，警方已對肇事文男祭出罰單，最高可罰並吊扣駕照3個月。
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