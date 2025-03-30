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嘉義東西向工程車失控翻覆 3車追撞7人送醫
嘉義縣台82線快速道路西向29.5公里處中午有輛工程車疑失控翻覆，駕駛及時脫困但後方3輛自小客車閃避不及追撞，造成7名傷者，嘉義縣消防局陸續協助送醫，肇事原因持續調查中。
嘉義縣消防局表示，今天中午11點58分獲報於82快速道路29.5公里水上鄉段附近發生車禍案件，立即派遣分隊前往，抵達後回報現場為3輛自小客車車禍，現場傷者7名，分別為約50歲、30歲男性、8個月男嬰，以及年約53歲、38歲、31歲、30歲4名女性，皆意識清楚、肢體疼痛，給予相關救護處置後，由救護車送往嘉基、長庚及嘉榮醫院救治。
警方調查，上午11點57分，82快速道路西向29.5公里處有輛工程車翻覆，駕駛已爬出，但後續又接獲報案後方車輛為閃避翻覆車輛又發生追撞。詳細事故原因、肇事責任持續調查中。
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